Il patteggiamento costa carissimo: non solo Conference, Juve out da un’altra competizione

La Juventus è attesa come grande protagonista della prossima stagione, c’è tanta voglia di voltare pagina dopo gli ultimi tribolati mesi.

L’ultima stagione è stata davvero da dimenticare per i supporters della Vecchia Signora. Che hanno visto la loro squadra galleggiare in campionato a metà classifica a lungo, con la penalizzazione poi definitivamente arrivata che ha fatto svanire il sogno della partecipazione alla Champions League.

Traguardo che gli uomini di Allegri avrebbero conquistato sul campo. Ora non si può far altro che guardare al futuro ed è per questo motivo che la Juventus intende essere grande protagonista della prossima finestra di calciomercato. L’obiettivo è allestire una squadra capace di lottare per lo scudetto, ma non solo. I primi colpi sono attesi già nei prossimi giorni.

Juventus fuori anche dal Mondiale per Club? L’ipotesi di Palmeri

C’è tanta attesa per i tifosi per capire se i bianconeri subiranno o meno delle sanzioni da parte dell’Uefa, con eventuale esclusione dalle coppe europee. Il palcoscenico della Conference sarà calcato o no da parte di Vlahovic e compagni? La risposta dovrebbe arrivare a breve.

Quindi per la Juventus patteggiare la squalifica della Conference in cambio di nessun ulteriore sanzione in verità equivarrebbe anche a farsi escludere dalla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre https://t.co/6TFS3eIapC — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 23, 2023

Nel frattempo il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter ha spiegato come la decisione Uefa potrebbe incidere anche su un altro prestigioso torneo che la Juventus potrebbe saltare. “Patteggiare la squalifica della Conference in cambio di nessun ulteriore sanzione in verità equivarrebbe anche a farsi escludere dalla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre” ha scritto. Spiegando dunque come i bianconeri potrebbero essere esclusi dai partecipanti di questa competizione, alla quale al momento invece accederebbero insieme a Roma e Inter.