Ribaltone Juventus: UFFICIALE, restano fuori

La Juventus ha ormai archiviato il passato e ora vuole tornare al più presto a vincere. Si programma dunque al meglio il futuro.

La mancata conquista di un trofeo e il settimo posto conquistato in campionato non sono certo risultati che fanno andare fieri. Anche se va detto che l’undici di Allegri sul campo avrebbe ottenuto il pass per la prossima edizione della Champions League. Ma la penalità relativa al “caso plusvalenze” alla fine si è rivelata decisiva per il piazzamento finale.

E allora adesso sotto con la programmazione del futuro. Perché ci saranno da effettuare diversi cambiamenti se si vorrà tornare a sognare in grande. Acquisti per quanto riguarda la rosa, ma non solo. Perché all’orizzonte sembrano esserci delle novità legate non solo allo staff tecnico ma anche all’organico dirigenziale.

Juventus, la nota della curva: “continua l’astensione all’abbonamento”

Cosa aspettarsi dunque da queste settimane estive? Senz’altro tanti movimenti di mercato da parte della Juventus, che ha intenzione come detto di riconquistare la fiducia dei suoi tifosi. Cercando di regalar loro dei nuovi trionfi, in primis in Italia.

Rimane però un problema relativo al tifo organizzato, come si legge in una nota ufficiale della curva: “continua l’astensione all’abbonamento in questo triste teatrino” sono le parole. Sono in tanti ad augurarsi che questa situazione possa essere risolta e che dunque si possa tornare tutti insieme a tifare Juventus. Ci sarà bisogno del sostegno di tutti per riuscire a centrare quei traguardi che la società si prefigge.