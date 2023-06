Scacco matto Juventus: accordo a doppio cifra

Tanti voci e rumors si accavallano ogni giorno sulle possibili trattative che la Juventus sta imbastendo in questi primi giorni d’estate.

Non potrebbe essere altrimenti visto che ci avviciniamo alla riapertura ufficiale della finestra di trasferimenti. E i tifosi si aspettano che la Vecchia Signora sia grande protagonista. Ci saranno sì delle partenze e delle cessioni, ma allo stesso tempo la rosa sarà rinnovata e rinforzata con elementi di qualità pronti ad aprire un nuovo ciclo di trionfi.

C’è tanta voglia di mettersi alle spalle il passato e le delusioni patite nell’ultima stagione. Sul campo la formazione di Allegri avrebbe conquistato il pass per la prossima edizione della Champions League, ma la penalizzazione subita ha fatto scivolare i bianconeri fino al settimo posto. Il futuro vedrà la Juve a caccia dello scudetto, ma per farlo ci sarà senz’altro bisogno di volti nuovi in tutte le zone del campo. Anche in attacco, dove dopo la conferma di Milik ora potrebbe arrivare un altro attaccante.

Juventus, Weah ad un passo: le cifre dell’accordo

Stiamo parlando del figlio d’arte Timothy Weah, calciatore di 23 anni che gioca con la maglia del Lille e che è reduce da una stagione decisamente positiva. La Juve vuole puntare fortemente su di lui, almeno così viene confermato anche dalle ultime indiscrezioni del giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende di casa bianconera.

Contratto pronto e fatto con Weah. Con il Lille invece, la Juventus può chiudere anche a meno di 12M€. L'obiettivo del club bianconero è quello di mettere a bilancio 10M€ dall'ingaggio del calciatore statunitense. [@MomblanOfficial – @juventibus ] — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) June 23, 2023

L’accordo con l’attaccante sarebbe stato già trovato. Ora c’è da trovare l’intesa con il Lille. La Juventus vorrebbe chiudere per 10 milioni di euro, somma stanziata da mettere a bilancio. I francesi ne hanno chiesti 12, l’affare potrebbe chiudersi a breve.