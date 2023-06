Né Chiesa né Vlahovic: fiato sospeso Juve, addio da 60 milioni

Nuovo allarme in casa Juventus ma questa volta non riguarda Chiesa né Vlahovic: assalto da 60 milioni

In casa Juventus arriva un nuovo allarme di mercato ma questa volta i protagonisti non sono né Federico Chesa né Dusan Vlahovic.

Entrambi sono stati e continuano ad essere due dei principali nomi in chiave mercato, viste le tante richieste in giro per l’Europa. Vlahovic piace da tempo al Manchester United che, però, non ha mai affondato concretamente il colpo. Chiesa, invece, pur non avendo ricevuto offerte concrete, è finito nel mirino di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain che lo stanno monitorando. Negli ultimi giorni si è registrato un interesse anche del Newcastle che dopo aver quasi definito l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, vogliono continuare a fare la ‘spesa’ in Serie A. La Premier League ha puntato i migliori giocatori della Juventus e questa volta potrebbe farsi sotto un alta big per un difensore bianconero. Il club in questione questa volta è il Tottenham.

La Juventus trema: il Tottenham offre 60 milioni per Bremer

Le minacce per la Juventus continuano ad arrivare dalla Premier League e ancora una volta il destino dei bianconeri potrebbe incontrare quello del Tottenham.

Il club londinese, infatti, dopo aver deciso di riscattare Dejan Kulusevski, sarebbe pronta a provarci per un big della Juventus. Gli Spurs starebbero preparando un’offerta per provare a portare a Londra Gleison Bremer. Lo riporta‘Enganche’. Il Tottenham vuole ricostruire velocemente per tornare ad essere competitivo in Premier League e lasciarsi alle spalle una stagione molto negativa. La squadra di Daniel Levy ripartirà da Ange Postecoglou che ha raccolto le eredità di Antonio Conte. Dopo aver accolto Destiny Udogie dall’Udinese, potrebbe arrivare un altro difensore dalla Serie A. Il Tottenham sarebbe disposto a offrire circa 60 milioni di euro per Bremer, una cifra che potrebbe mettere spalle al muro la Juventus. I bianconeri considerano il centrale brasiliano un pilastro della difesa e punto di riferimento da cui ripartire. Allo stesso tempo l’offerta degli Spurs sarebbe molto invitante e difficile da rifiutare per una società in difficoltà economica come la Juve.