Cuadrado via dalla Juventus: la fascia destra avrà due padroni

Cuadrado via dalla Juventus, non solo Weah: il club bianconero alla fine potrebbe propendere per la soluzione interna.

Sulle sue tracce, a quanto pare, c’era anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ma alla fine ha prevalso il fascino della maglia bianconera. Ha voluto fortemente la Juventus, Timothy Weah: con ogni probabilità sarà il figlio d’arte il primo colpo dei bianconeri nel calciomercato che sta per aprire i battenti. L’attaccante esterno del Lille, che ha già dimostrato di saper giocare a tutta fascia, dovrebbe sbarcare a Torino nei prossimi giorni.

Le due società stanno limando gli ultimi dettagli, ma la differenza tra domanda e offerta, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe davvero minima. La sensazione è che per mettere le mani sullo statunitense serviranno 12 milioni. Questa la cifra che accontenterà il club francese, mentre il giocatore andrà a percepire 2 milioni l’anno per cinque stagioni. Sarà lui, dunque, l’erede di Juan Cuadrado, destinato a lasciare la Juventus. In un primo momento sembrava che il colombiano, da otto anni nel capoluogo piemontese, potesse rinnovare. Ma l’accelerata su Weah la dice lunga sui programmi che in questo momento la Signora ha per la corsia destra, una delle zone di campo fondamentali per il gioco di Allegri.

Cuadrado via dalla Juventus, per la corsia destra c’è anche Cambiaso

Fascia destra che necessita, in ogni caso, di ulteriori rinforzi: Weah non basta. Soprattutto dopo l’addio ad Angel Di Maria, che molto probabilmente farà ritorno al Benfica, prima tappa europea della sua carriera. Si parla sempre più spesso di Timothy Castagne, esterno del Leicester e della nazionale belga che in Serie A ha giocato con la maglia dell’Atalanta.

Le Foxes però sparano alto: non sono disposte a scendere sotto la soglia dei 15 milioni di euro. Motivo per cui la Juventus potrebbe propendere per la soluzione interna: secondo la Gazzetta dello Sport prende quota il ritorno di Andrea Cambiaso, reduce da un’ottima stagione con il Bologna, al quale il club bianconero l’aveva girato in prestito.