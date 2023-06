Juve out dalla Conference: l’ultima novità cambia le carte in tavola

Juventus, i tifosi adesso se lo domandano per davvero. Succederà o no? Per ora non ci sono risposte ma tutto potrebbe cambiare.

Dal raggiungimento della Champions League, nella precedente stagione, poi ridimensionata con la penalizzazione che l’ha fatta arrivare, di fatto, in Conference, la Juventus non ha ancora avuto risposte ufficiali dalla Uefa e, dunque, non si è ancora compreso, del tutto, se i bianconeri saranno o meno in Coppa europea nella prossima stagione.

Come scrivono da il ‘Corriere Fiorentino’, uscito in edicola oggi, ci si concentra sulla possibile squalifica della Juventus nelle coppe europee.

Juventus ‘squalificata’ dalle Coppe: Si aspetta la decisione da Nyon

Come, infatti, sottolineano proprio dal quotidiano in questione, per il momento, ci sarebbero zero risposte sul fatto se i bianconeri giocheranno la prossima Conference League. Ciò che è successo giovedì sera (Juve non inserita nel sito Uefa) e di questo ne abbiamo anche parlato sul nostro sito qualche giorno fa.

La Uefa ha poi giustificato la questione parlando di un errore. Ma come scrivono proprio dal quotidiano in questione, per il momento c’è confusione che regna nelle stanze di Nyon. La Juventus, così come il suo allenatore e i dirigenti, aspettano la decisione di Ceferin. Certamente dopo il patteggiamento filtra ottimismo su una possibile partecipazione al di l à della Champions League. Noi intanto rimaniamo qui a capire quello che succederà, l’unica cosa è certa: dalla prossima stagione, per la Juventus, l’obiettivo prioritario sarà, ovviamente, la Serie A. C’è voglia di ritornare a vincere in campionato e la squadra, di giovani, verrà costruita con la possibilità di ritornare ai vertici, da subito, per sovrastare le avversarie e portare, nuovamente, la Vecchia Signora sul tetto d’Italia, non sarà semplice ma le potenzialità ci sono, molte risposte di avranno soprattutto sul mercato.