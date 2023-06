Calciomercato Juventus, nuovo contratto per Chiesa: comunicazione UFFICIALE

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa continua a tenere banco. La nota ufficiale che fa chiarezza sul futuro del jolly bianconero.

Tra i tanti nodi che la Juventus dovrà essere brava a gestire, la situazione legata a Federico Chiesa rappresenta sicuramente una delle questioni più spinose. Legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, l’ex Fiorentina ha calamitato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per mettere le mani sull’esterno offensivo italiano.

Si vocifera che diversi club della Premier League abbiano cominciato ad effettuare dei sondaggi esplorativi per capire il da farsi, con Aston Villa e Newcastle pronte a sborsare circa 60 milioni di euro per mettere le mani sul gioiello della Juve. Qualora Allegri dovesse effettivamente restare sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano da Torino. Nei giorni scorsi erano anche circolati dei rumours circa la volontà dell’entourage del calciatore di chiedere un aumento sostanzioso per firmare il rinnovo del contratto. Indiscrezioni seccamente smentite dall’entourage di Chiesa, Fali Ramadani, che con una nota apparsa ha fatto chiarezza sulle sue ultime voci:

“In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni”.