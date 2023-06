Tonali inguaia la Juventus: il Milan ‘scippa’ Allegri

Ormai siamo entrati in piena fase calciomercato per la Juventus e per tutti gli altri grandi club europei a caccia di affari.

Ufficialmente le trattative non sono iniziate, ma la dirigenza bianconera è intenzionata a essere protagonista della prossima finestra di trasferimenti. L’obiettivo è quello di cancellare al più presto l’ultima deludente stagione calcistica.

Per via della penalizzazione subita la Juventus infatti ha chiuso solamente al settimo posto in classifica, dicendo addio alla qualificazione alla prossima Champions League. Adesso c’è tanta voglia di rifarsi, ma la formazione di mister Allegri ha assolutamente bisogno di innesti in tutte le zone del campo. Puntare sulla linea verde sembra essere una scelta giusta, ma ci sarà bisogno anche degli arrivi a Torino di giocatori dal DNA vincente e pronti ad aprire un nuovo ciclo in bianconero. Sono tanti i rumors che ormai da qualche settimana a questa parte coinvolgono la Vecchia Signora.

Juventus, il Milan prova il sorpasso su Hjulmand

Come detto alla Juve serviranno volti nuovi in tutte le zone del campo, anche a centrocampo. Dove a dire il vero prima di tutto il club deve risolvere un grande punto interrogativo. Quello ovviamente legato al futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto scade a giorni. I bianconeri sperano però di ottenere il sì per almeno un altro anno.

Ad ogni modo si guarda anche a possibili rinforzi e un nome che è stato accostato alla formazione torinese è quello di Hjulmand, gioiello del Lecce che nell’ultima stagione ha avuto un rendimento altissimo. Grande scoperta di Corvino, il suo valore è cresciuto a dismisura. Come riporta però TMW per la Juventus c’è una concorrente molto insidiosa ed è il Milan. I rossoneri infatti stanno per cedere Tonali al Newcastle e hanno individuato proprio Hjulmand come suo possibile successore in mezzo al campo.