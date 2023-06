Lautaro Martinez ‘al posto’ di Vlahovic: l’addio del decennio sblocca il ‘crac’

Per la Juventus è il momento di iniziare davvero a serrare i tempi per mettere a segno le prime operazioni del calciomercato estivo.

La finestra dei trasferimenti è al momento chiusa ufficialmente, ma le società sono al lavoro per far sì che si possano mettere le basi sugli affari da concretizzare a breve. Tutte vogliono ripresentarsi a lucido all’inizio del prossimo campionato, con le rose più complete possibili.

Anche la Juventus ovviamente non sta con le mani in mano, la dirigenza ha già fissato da tempo quali sono i suoi obiettivi dell’estate. La missione principale è quella di cancellare l’ultima opaca stagione e per farlo c’è bisogno di una squadra sempre più forte e ambiziosa. I calciatori che andranno via, per fine contratto o perché saranno ceduti, dovranno essere sostituiti nel migliore dei modi. Ecco perché i tifosi aspettano con ansia delle novità in merito, novità che potrebbero davvero arrivare a breve.

Juventus, il Psg cerca l’erede di Mbappè: c’è anche il centravanti

Fari puntati anche su quelle che potrebbero essere le cessioni però in casa Juventus. Perché davanti ad offerte irrinunciabili difficilmente la società direbbe di no. E ad essere appetiti sul mercato ci sono soprattutto Chiesa e Vlahovic. Soprattutto quest’ultimo piace a diverse squadre europee.

🤑PSG El futuro de Mbappé marcará todos los movimientos. Kane, Vlahovic y Lautaro han aparecido en el horizonte del Parque de los Príncipes. Vlahovic (Juventus)

Kane (Tottenham)

Lautaro Martínez (Inter)

Silva (Benfica)

Kang in Lee (Mallorca)

Asensio (Real Madrid) pic.twitter.com/Il9xEG7u8R — MARCA (@marca) June 24, 2023

Alla lista si aggiunge anche il Psg e in Spagna “Marca” spiega il perché. I francesi infatti stanno iniziando a cercare l’erede di Kylian Mbappè. E nella lista oltre però a quello del centravanti serbo ci sarebbero anche altri nomi importanti come ad esempio quelli di Kane del Tottenham e di Lautaro Martinez dell’Inter.