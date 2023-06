Maxi scambio in arrivo, la Juve ha detto sì: incontro per chiudere

Calciomercato Juventus, adesso c’è il possibile maxi scambio per convincere la squadra a cederlo subito: ecco tutti i dettagli.

La Vecchia Signora è pronta al restyling, il progetto sarà incentrato sui giovani. La voglia di ribalta dopo un’annata decisamente no, soprattutto dal punto di vista extra calcistico, pertanto, con l’Europa ancora misteriosa (si aspettano risposte da Ceferin), l’obiettivo sarà, per la prossima stagione, il campionato.

C’è però da sistemare la rosa. Tra le possibili uscite ci saranno anche nuovi acquisti, principalmente giovani per rifondare, sostanzialmente, la squadra. Il progetto verterà proprio sulla ricerca di nuovi talenti già pronti a fare la differenza da subito, tra questi ci sarebbe proprio il pupillo dell’Empoli già conteso dalle big della Serie A. Come si legge da ‘DAZN’, adesso, i bianconeri avrebbero la carta vincente per convincere la squadra detentrice del cartellino a cederlo: un maxi scambio.

La Juventus vuole Parisi: Soule e Miretti in prestito

Un terzino che è pura garanzia. Italiano e già col phisique du role dei grandi. Una difesa, nuovamente, italiana. Questo è l’obiettivo dei bianconeri. Adesso, però, bisogna convincere l’Empoli a cederlo al giusto prezzo, magari con l’inserimento di qualche contropartita che possa in qualche modo convincere del tutto il club toscano.

Come scrive il giornalista DAZN, ‘Orazio Accomando’: “Tra i giocatori della Juventus che l’Empoli vorrebbe inserire nell’operazione Parisi ci sono anche Soule e Miretti. La Juve apre solo al prestito di uno dei due, oppure alla cessione a titolo definitivo di Ranocchia. In settimana nuovo incontro”. Come di consueto, dunque, in attesa di ufficialità non ci resta che aspettare il verdetto e sognare, di nuovo, una Juventus made in Italy pronta a fare la differenza nel presente ma soprattutto anche nel futuro. Vincere oggi per fare già la differenza domani.