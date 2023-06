Giuntoli-Juve, la svolta è quella giusta: sta succedendo ora

La Juventus vuole essere grande protagonista della prossima stagione e per questo si sta muovendo sul calciomercato che sta per aprire.

Manca sempre meno al giorno del ritiro per la squadra di Massimiliano Allegri ma difficilmente per quella data la rosa sarà al completo. Ad ogni modo la dirigenza sta davvero lavorando sodo per far sì che i bianconeri possano tornare a lottare per lo scudetto.

Dopo aver rinnovato il contratto di Rabiot per un’altra stagione, adesso la Juventus deve cercare di rinforzare gli altri settori del campo con l’arrivo di elementi in grado di fare la differenza. È vero che la società vuole puntare sempre di più sulla linea verde, ma per poter lottare per la prima posizione ci sarà bisogno anche di calciatori di provata esperienza e dal DNA vincente. I tifosi dunque attendono con ansia novità sul fronte mercato, pur consapevoli che ancora c’è tanto tempo per imbastire le trattative.

Juventus, domani il giorno clou per Giuntoli?

Anche per questo la dirigenza sta stringendo per il nuovo direttore sportivo. Nessun colpo di scena all’orizzonte, perché ormai da tempo la Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli. Legato però da un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e dunque ancora legato ai partenopei.

🚨⌛️ Il Napoli, entro domani, saluterà Giuntoli. Il ds, poi, sarà libero di accordarsi con la Juventus. [@CiroTroise – @Napoli_Report] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 27, 2023

Legato ancora per poco, ad ogni modo, stando alle ultime indiscrezioni. “Napoli Report” infatti spiega come entro domani la società del presidente Aurelio De Laurentiis saluterà il suo direttore sportivo. Trovando l’accordo per una separazione amichevole tra le parti. A quel punto Giuntoli sarà libero di mettere nero su bianco con la Juventus, in modo da poter iniziare al più presto il suo lavoro. Che dovrà riportare la squadra bianconera in cima alla classifica di serie A.