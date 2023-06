Vola in Premier League per 50 milioni, non è Bremer: incubo Juve

Aston Villa guastafeste. Il club inglese potrebbe entrare a breve in rotta di collisione con la Juventus a causa di un giocatore che interessa entrambi i club.

Il mercato con i suoi intrecci, le sue invisibili regole e, spesso, le sue inspiegabili sentenze. Il mercato che propone sfide a distanza ravvicinata tra club italiani, ma offre spunti anche per duelli internazionali.

E’ lo scenario che potrebbe, a breve, mettere, l’un contro l’altra armata, l’Aston Villa e la Juventus. Il motivo di tale possibile scontro riguarda il medesimo, forte interesse per un calciatore. Accostato già da diverse settimane alla Juventus, ora è entrato prepotentemente in ottica Aston Villa. Entrambi i club hanno concentrato parte delle loro attuali attenzioni su un centrale difensivo, sul quale ha posato gli occhi anche il Bayern Monaco.

Il club inglese ha intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo, come richiesto dal tecnico Unai Emery, mentre la Juventus è sempre sul chi vive qualora dovesse arrivare, sempre dalla Premier League, un’offerta incedente per il centrale brasiliano Gleison Bremer. Il difensore bianconero è considerato quasi incedibile, fino a quando non arriva l’offerta irrinunciabile.

Ma chi è questo profilo così interessante che sta attirando su di sé gli occhi di tanti club europei?

Aston Villa guastafeste

Alla Continassa, quartier generale della Juventus, non avranno presa bene la notizia che anche l’Aston Villa è sulle tracce del centrale difensivo spagnolo, Pau Torres.

Da sempre la società bianconera è refrattaria a qualsiasi forma di asta, men che meno se il confronto la mette di fronte ad un club della Premier League che, mediamente, ha una disponibilità economica più che doppia e tanto meno in un momento in cui le casse della Juventus sono decisamente a secco. Il difensore centrale spagnolo del Villarreal con i suoi 26 anni e con un rendimento sempre elevato e costante, rappresenta uno dei profili più interessanti nel panorama europeo.

L’approdo poi nel campionato più prestigioso, e ricco, del mondo, potrebbe rappresentare per Pau Torres, il punto più alto della sua carriera. Pertanto si attende ora che il club inglese metta sul tavolo l’offerta per il centrale del Villarreal. La Juventus, al momento sembrerebbe, forzatamente, più defilata. E se il centrale spagnolo è un vecchio pallino bianconero, attenzionato fin dai tempi della cessione di De Ligt al Bayern Monaco, per la Juventus, in caso di necessità, si potrebbe presentare un’altra opportunità.

Mario Hermoso, difensore centrale mancino dell’Atletico Madrid, con contratto in scadenza al 30 giugno 2024, classe 1995, potrebbe rappresentare qualcosa in più che non una semplice alternativa a Pau Torres del Villarreal e a costi decisamente più bassi. Tutto però, in casa bianconera, rimane legato alla vicenda Bremer e ai suoi possibili futuri sviluppi.