‘Bacchettato’ dalla Juventus: vola subito in Ligue 1

Juventus e il mercato che verrà. Sta per iniziare una delle sessioni di mercato più complesse della storia bianconera, dove le cessioni risulteranno determinanti.

La stagione più anomala, e complessa, della storia bianconera è ormai alle spalle. Il mercato più anomalo, e complesso, della storia della Juventus, invece, deve ancora avere inizio.

Si attende il gran giorno in cui Cristiano Giuntoli varcherà la soglia della Continassa. Sembra ormai essere agli sgoccioli il lungo tira e molla tra il direttore sportivo del Napoli e il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Un momento che la Juventus attende con ansia poiché il 1° luglio avrà inizio ufficialmente il mercato e soltanto dieci giorni dopo vi sarà il raduno della formazione bianconera.

Il mercato preme ma, soprattutto, premono le decisioni da prendere nella sessione più anomala della storia recente della Juventus. Per la prima volta, infatti, il mercato dovrà essere finanziato esclusivamente dalle cessioni. In più occorrerà dare anche una bella sforbiciata al monte-ingaggi, ormai divenuto insostenibile. Cristiano Giuntoli traccerà la sua linea avendo accanto il giovane direttore sportivo, Giovanni Manna.

E se le uscite, in questo frangente, sono decisamente più importanti delle possibili entrate, occorrerà valutare chi saranno coloro destinati a lasciare il gruppo guidato da Massimiliano Allegri. Sicuramente non faranno parte della Juventus 2023-2024 coloro che sono rientrati dai prestiti, ovvero Arthur, McKennie e Zakaria, che dovranno, necessariamente essere ricollocati, possibilmente in maniera definitiva. Attorno a Denis Zakaria qualcosa si muove.

Vendere presto e bene. E’ questa la priorità in casa Juventus. Qualcosa sul fronte esuberi sembra muoversi e il nome di Denis Zakaria è quello che attualmente circola più velocemente.

Il 26enne centrocampista svizzero è reduce da una stagione non positiva al Chelsea. Il club inglese ha vissuto complessivamente una stagione negativa che ha finito per coinvolgere anche il centrocampista bianconero. Ritornato a Torino si cerca per lui una nuova opportunità e questa potrebbe venire dal campionato francese. Il giornalista Sébastien Denis sul suo profilo Twitter ha postato un messaggio riguardante il mercato del Lens.

Il club francese è alla ricerca di un centrocampista e, nel caso in cui Seko Fofana dovesse lasciare il Lens, ecco che i centrocampisti da acquistare diventerebbero due. Tra i profili che potrebbero interessare il tecnico Thil risulta esserci anche quello di Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero potrebbe quindi rappresentare il primo tassello in uscita del mercato bianconero, essenziale per poter poi effettuare operazioni in entrata. Per questo l’arrivo di Cristiano Giuntoli diventa quanto mai prioritario in casa Juventus.