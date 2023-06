Calciomercato Juventus, atterrato a Torino: visite mediche e firma

Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di rito e la rituale firma sul contratto. Pronto un quinquennale per lui.

La Serie A si prepara a riabbracciare un Weah. Negli anni ’90, la cosiddetta età dell’oro del calcio italiano, papà George fece letteralmente impazzire i tifosi del Milan segnando caterve di gol con la maglia rossonera sulle spalle.

L’attaccante liberiano, in assoluto uno dei più forti tra quelli passati da Milanello, nel 1995 vinse addirittura il Pallone d’oro, diventando il primo calciatore non europeo ad essere insignito del premio individuale più prestigioso. Nei giorni scorsi Weah, oggi presidente del suo paese, la Liberia, ha ammesso di avere sempre avuto un debole per la Juventus, club con cui in quegli anni si contendeva gli scudetti, facendo un po’ storcere il naso ai suoi vecchi tifosi. Guarda caso – impossibile che sia solo una coincidenza – a distanza di una settimana, la Signora ha chiuso per suo figlio Timothy, che si prepara a raccogliere l’eredità di Juan Cuadrado – il colombiano non rinnoverà – sulla fascia destra. Classe 2000, nato a New York (ha scelto di rappresentare gli Stati Uniti), nelle prossime ore Weah junior diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, Weah atterrato a Caselle

L’ormai ex calciatore del Lille, acquistato dal club bianconero per circa 12 milioni di euro, è sbarcato alle 18 all’aeroporto di Caselle, pronto ad iniziare la sua nuova avventura.

Si appresta firmare un contratto di cinque anni, fino al 2028. Le visite mediche di rito si svolgeranno nella giornata di domani. Nel pomeriggio invece la firma ufficiale. Nell’ultima stagione in Francia, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha ricoperto spesso il ruolo di esterno a tutta fascia, nonostante nasca come ala. Caratteristiche che certamente torneranno utili a Massimiliano Allegri, che a quanto pare avrebbe caldeggiato il suo acquisto. Per vederlo in campo servirà aspettare le prime amichevoli prestagionali: la Juventus si ritroverà alla Continassa per il raduno il prossimo 10 luglio.