Chiesa-Vlahovic, la ‘soffiata’ dell’amico di Allegri: “Andranno via dalla Juve”

Continuano ad essere tanti le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questi ultimi giorni del mese di giugno.

Si avvicina per la formazione bianconera il giorno del ritiro precampionato ed è chiaro che l’allenatore Massimiliano Allegri vorrebbe avere al più presto a disposizione una rosa con la quale affrontare la prossima stagione. Anche perché ci saranno diversi cambiamenti.

La Juventus sta cercando di confermare i suoi pezzi pregiati ma nel corso delle prossime settimane proseguirà l’opera di rinnovamento della rosa. Intenzione della società è quella di voler puntare forte sulla linea verde, così come è avvenuto nel corso dell’ultima stagione. Ma allo stesso tempo è chiaro che andranno fatti degli investimenti mirati per far sì che la squadra bianconera possa competere con le altre big del nostro campionato per la vittoria dello scudetto. I tifosi dunque attendono con ansia delle notizie che riguardano il mercato della loro squadra del cuore.

Juventus, Galeone: “I bianconeri devono prima vendere”

Attenzione però perché la Juventus non farà solo acquisti, anzi all’orizzonte potrebbero esserci delle cessioni. Necessarie per fare cassa e recuperare un tesoretto, oltre che per non appesantire troppo il monte ingaggi. Le idee su chi potrebbe lasciare Torino in tal senso sono davvero molto chiare.

Intervistato da Radio Bianconera, il “mentore” di Allegri Giovanni Galeone ha commentato quelle che potrebbero essere le mosse di mercato bianconere. “Credo che qualche giocatore lo dovrà vendere e chi ha mercato in questo momento sono Vlahovic e Chiesa. Penso che entrambi andranno via. Non è facile trovare il centravanti adesso, Milik può essere una buonissima riserva ma serve qualcuno che faccia 20 gol. La Juventus per aggiustare deve vendere, altrimenti non si può fare nulla ora. Guardate gli esempi di altri club come Napoli, Milan e Inter. Le società non si muovono più se non incassano prima”.