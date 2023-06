Addio a un big, la Juve prende Milinkovic: la fascia destra invece ‘parla’ svedese

Calciomercato Juventus, ecco quali potrebbero essere le mosse dei bianconeri per la prossima stagione. Milikovic arriva così

Messo a puntino il rinnovo di Adrien Rabiot, che era insperato ad un certo punto della stagione, la Juventus adesso si muove per quelli che sono gli altri obiettivi della stagione. E all’orizzonte c’è sempre il nome di Milinkovi Savic che stuzzica e anche molto dalle parti della Continassa.

Ad un solo anno dalla scadenza del contratto, il serbo è in uscita anche se Lotito chiede almeno 35milioni di euro per il cartellino. Ma come può realmente arrivare Milinkovic? Secondo il Corriere dello Sport solamente in un modo, cedendo un big. Non si specifica in quale reparto, quindi probabilmente anche se andasse via uno tra Chiesa e Vlahovic i bianconeri potrebbero tentare il colpo in mediana. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, ma senza dubbio, riuscendo a trattenere il francese, adesso le priorità potrebbero diventare altre. Un esempio? L’esterno desto.

Calciomercato Juventus, interessa Holm

Siccome Cuadrado avrebbe detto di no alla possibilità di rinnovo annuale, la Juventus è quasi obbligata a trovare un sostituto e in queste ore sta ritornando in auge l’operazione Holm, svedese dello Spezia. Sembrava ad un passo dall’Atalanta, ma la trattativa almeno per ora si è arenata.

Ecco, potrebbe quindi essere lui il nuovo innesto della Juventus dove Weah, che in questi giorni sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Non ci sono dubbi, ormai, sulla buona riuscita dell’operazione che porterà il figlio di George alla Continassa. Dovrebbe sbarcare oggi a Torino per poi sottoporsi ai controlli di rito nella giornata di domani. Ci siamo, ormai.