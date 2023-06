Dalla Juventus alla Roma: game over, affare saltato

Dalla Juventus alla Roma, la trattativa era iniziata già in salita: l’ipotesi del prestito non piace ai bianconeri.

Nella giornata di domani la Juventus ufficializzerà il suo primo acquisto. Timothy Weah oggi pomeriggio è atterrato all’aeroporto torinese di Caselle, con in mano una valigia piena di sogni e aspettative. Ha voluto fortemente la Serie A, campionato in cui suo padre George fece faville con la maglia del Milan negli irripetibili anni ’90.

L’attuale presidente della Liberia, paese d’origine del neoacquisto bianconero, nei giorni scorsi ha svelato la sua passione per la Vecchia Signora, facendo sobbalzare dalla sedia i tifosi rossoneri. Un segno del destino. Weah junior arriva per prendere il posto di Juan Cuadrado. Da ieri è ufficiale la separazione tra la Juventus e il colombiano, che non rinnoverà il contratto dopo 8 stagioni. Massimiliano Allegri lo utilizzerà verosimilmente a tutta fascia, come ha imparato a giocare nell’ultimo periodo al Lille, in Ligue 1. Inizia dunque a prendere forma la nuova Juve. Oltre a Weah, il direttore sportivo Giovanni Manna ha portato a casa i rinnovi di Arek Milik e Adrien Rabiot, richieste esplicite del tecnico.

Dalla Juventus alla Roma, niente da fare per McKennie ai giallorossi

Presto dovrebbe decollare anche il mercato in uscita. Tra i cosiddetti esuberi da cedere nella prossima sessione di calciomercato, c’è anche Weston McKennie, che a quanto pare sarebbe finito nei radar della Roma dei Friedkin e di José Mourinho.

Il centrocampista statunitense non rientra più nei piani dell’allenatore livornese e dalla Capitale pare abbiano chiesto informazioni. McKennie è reduce dall’esperienza, tutt’altro che positiva, in Premier League con il Leeds, conclusasi con la retrocessione in Championship. Ovviamente i Whites non l’hanno riscattato, visto che il costo del cartellino è di circa 35 milioni. Una cifra attualmente fuori portata per la Roma, che avrebbe tentato anche la strada del prestito, come ieri ha spiegato il Corriere dello Sport. Scenario che tuttavia non sarebbe contemplata dalla Signora. Una trattativa iniziata subito in salita.