“Rimanere ancora”: clamoroso Juve, il presidente fa ‘saltare’ l’affare

Stiamo entrando nei giorni più caldi di questa sessione di calciomercato nella quale la Juventus vuole essere protagonista.

Le prime mosse alla società bianconera le ha già compiute in vista della prossima stagione, nella quale non fa mistero di voler puntare al tricolore, con la speranza di cancellare l’ultimo periodo deludente e regalare così delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri per puntare in alto ha bisogno senz’altro di volti nuovi in tutti i reparti. La conferma di elementi chiave come ad esempio Rabiot sottolineano la volontà della dirigenza di allestire una grande squadra. I nuovi arrivi saranno giovani di qualità e di prospettiva ma ci sarà bisogno anche di innesti con provata esperienza, calciatori in grado di fare la differenza con le loro giocate. Le prossime settimane dunque saranno quelli decisive per capire quali saranno gli obiettivi che la Juventus riuscirà a raggiungere.

Juventus, Corsi frena sulla cessione di Parisi

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sia alla ricerca di nuovi esterni difensivi, considerando alcune partenze sicure (come quella di Cuadrado per fine contratto) e altre che potrebbero ancora esserci. Da tempo viene accostato alla Juve il nome di Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli reduce da una stagione senz’altro molto positiva.

🔴🗣 Corsi, presidente Empoli, a TMW su Parisi: "Per Fabiano Parisi si parla di Juve, è l'estate del suo addio?"

"È presto per capire quale mercato possa avere, ma è un ragazzo già pronto per squadre più importanti. Non escluderei però che possa persino rimanere ancora… — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 28, 2023

Il presidente dell’Empoli Corsi, intervenuto ai microfoni della Tmw Radio, sembra però mettere un freno alla partenza del suo gioiello. “È ancora presto per capire quale mercato possa avere Parisi, ma è un ragazzo che è già pronto per squadre più importanti. Tuttavia non escluderei che possa persino rimanere ancora all’Empoli, se non troveremo soluzioni che soddisfino noi e lui“. Parole che serviranno ad alzare la posta?