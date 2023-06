Addio Juventus, Allegri mastica amarissimo: colpo da 40 milioni in fumo

Addio Juventus, un colpo che Allegri voleva da un paio di anni è in fumo: ha deciso di andare in Premier League. Si chiude subito

Massimiliano Allegri, soprattutto la scorsa stagione prima di prendere Bremer – che potrebbe anche essere ceduto – lo aveva messo nel mirino. E in alcuni giorni sembrava davvero un’operazione fattibile. Non è stato così. E un anno dopo siamo qui a scrivere che il colpo da 40milioni di euro è ormai in fumo.

Non ci possono essere dubbi che la Juventus ha trattato Pau Torres, difensore del Villarreal, che sembrava fatto a posta per Allegri. Lo ha trattato di sicuro lo scorso anno, come detto, e il pensiero è tornato anche questa estate, non solo per quello che, come detto prima, potrebbe essere un addio di Bremer, ma anche perché Bonucci, al suo ultimo anno di contratto, non garantisce più prestazioni di altissimo livello: gli anni passano per tutti anche per l’ultimo superstite della BBC, la scuola di difesa che ha permesso alla Juve di vincere tanti, ma tanti trofei, nel corso dell’ultimo decennio. Tornando quindi a Pau Torres, si può tranquillamente affermare che ormai, il colpo, lo stanno piazzando di nuovo in Premier League.

Addio Juventus, Pau Torres all’Aston Villa

Secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano infatti, i discorsi tra il Villarreal e l’Aston Villa stanno accelerando proprio in queste ore. “I club sono vicini a raggiungere un accordo. Mi è stato detto che Unai Emery vorrebbe chiudere il prima possibile, già in questa settimana”.

Tutto fatto quindi, si può tranquillamente affermare che Pau Torres, la prossima stagione, dopo la Liga, giocherà in Premier League con il suo ex tecnico, quello che lo ha lanciato nel calcio che conta. Un colpo da 40milioni di euro in fumo. Forse la Juventus farebbe bene a togliere Bremer dal mercato.