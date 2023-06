Juve, colpo…grosso in attacco

Juve ed il colpo grosso in attacco. La società bianconera sta assestando i suoi primi colpi in vista della prossima stagione. E in attacco si pensa proprio a lui.

Il mercato della Juventus sta portando i suoi primi frutti. Dopo il congedo di Di Maria e Paredes e quelli pressoché sicuri di Alex Sandro e Cuadrado, sono arrivati anche i primi colpi in entrata.

Il colpo più importante è, in realtà, una conferma. Importantissima. Infatti Adrien Rabiot ha accettato l’offerta della Juventus di prolungare per un solo anno il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Le condizioni economiche sono le medesime, ovvero 7 milioni di euro + bonus. Un tassello importante per Massimiliano Allegri che fortemente sollecitato società e giocatore affinché si addivenisse ad un accordo, anche se soltanto per una sola stagione.

L’arrivo poi dell’esterno americano, Timothy Weah, classe 2000, se da una lato sancisce l’addio definitivo a Cuadrado, dall’altro inaugura la linea verde della Juventus. Un colpo alla Giuntoli verrebbe quasi da dire, se Giuntoli fosse in forza alla Juventus. E invece…

Sul fronte del mercato un occhio particolare la Juventus lo deve necessariamente porre sul fronte offensivo. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono due dei tre profili, l’altro è Bremer, che rischiano la cessione causa risanamento del malmesso bilancio, per poi finanziare, almeno in parte, il mercato in entrata. Ma chi arriva?

Juve ed il colpo grosso in attacco

Il reparto offensivo bianconero è pertanto quello che rischia di più di perdere i suoi punti di forza. Eventualmente dovrebbe partire soltanto uno tra Chiesa e Vlahovic, ma in caso di offerte ritenute congrue è facile che dalla Continassa parta il benestare per far partire entrambi gli ex viola.

Ma chi poi li sostituirà? I dirigenti della Juventus stanno accarezzando un colpo davvero…grosso. Un campione che gioca nel campionato italiano e che, terminato il prestito, sta per ritornare al suo club di appartenenza, il Chelsea. Romelu Lukaku è entrato in orbita mercato della Juventus.

Il poderoso attaccante belga, nell’ultima stagione in forza all’Inter, vorrebbe continuare la sua avventura in nerazzurro, ma la società bianconera sta provando ugualmente a mettersi in mezzo e provare a mettere a segno un colpo gobbo. La trattativa potrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, ma prima la Juventus ha la necessità di cedere Dusan Vlahovic.

Una trattativa complessa, anche perché occorre valutare l’eventuale reazione dei tifosi bianconeri di fronte all’ipotesi di vedere al centro dell’attacco della Juventus un calciatore che ha indossato la maglia dell’Inter. Il mercato sta per iniziare, non occorre far altro che attendere i suoi imprevedibili sviluppi.