Juventus prigioniera di De Laurentiis: “Rinuncia totale”

Juventus prigioniera di De Laurentiis, i bianconeri non sono disposti ad attendere ancora: si tratterebbe di un vero e proprio “dispetto”.

Una settimana abbondante di vacanze ancora da sfruttare, poi sarà il momento di tornare a Torino e ricominciare a sudare sui campi da gioco. Il 10 luglio inizierà ufficialmente la stagione della Juventus, che si ritroverà al quartier generale della Continassa per il raduno.

Non ci saranno tutti, ovviamente. Coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali per gli impegni di Nations League e delle qualificazioni ai prossimi Europei avranno diritto a qualche giorno di riposo in più. Massimiliano Allegri, dopo aver detto due volte no alle allettanti proposte dei sauditi, non vede l’ora di tornare al lavoro. Il tecnico livornese deve farsi “perdonare” due stagioni tutt’altro che entusiasmanti, concluse senza aver vinto nessun titolo. Sa bene che quest’anno la società sarà meno indulgente nei suoi confronti se i risultati non dovessero arrivare. Ed è per questo che vuole partire subito forte. Nel frattempo è arrivato il primo acquisto della stagione 2023-24, che diventerà ufficiale nei prossimi giorni: si tratta di Timothy Weah, acquistato per circa 12 milioni dal Lille.

Juventus prigioniera di De Laurentiis, Chirico su Giuntoli: “ADL vuole che rinunci a tutti i bonus”

Resta tuttavia da risolvere la “grana” direttore sportivo. La Juventus ha già scelto Cristiano Giuntoli, con cui ha trovato un accordo da tempo.

L’attuale dirigente del Napoli però non riesce ancora a liberarsi dalla società di Aurelio De Laurentiis, essendo legato agli azzurri ancora da un anno di contratto. Sembrava che la posizione del presidente del club partenopeo si fosse ammorbidita negli ultimi giorni, ma evidentemente non è così. Insomma, una vera e propria telenovela, che ora rischia di diventare stucchevole. La Juventus, intanto, avrebbe fatto sapere al diretto interessato che non è disposta ad attendere oltre la giornata di sabato. Secondo il giornalista Marcello Chirico, si tratta di un “dispetto” da parte di De Laurentiis, che in questo modo sta facendo “godere i tifosi napoletani”. Il patron vuole “la rinuncia totale a tutti i bonus da parte del direttore sportivo e, magari, anche dei soldi dalla Juventus”.