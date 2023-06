“Mi piacerebbe”: Zaniolo allo scoperto, sogna la Juventus

L’apertura di Zaniolo alla Juve non si è fatta attendere: ecco quanto dichiarato dal “Bimbo d’oro” nel corso dell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Ci sono amori che non passano, fanno giri immensi e poi ritornano. Senza soluzione di continuità il profilo di Nicolò Zaniolo è accostato di volta in volta alla Juventus. Per adesso, però, non si sono mai create le premesse giuste affinché l’approdo di Zaniolo in bianconero potesse diventare in realtà. Almeno finora.

Reduce da quattro mesi importanti tra le fila del Galatasaray, l’esterno offensivo italiano potrebbe clamorosamente ritornare in Serie A. La Juventus è un’ipotesi tutt’altro che banale visto che i bianconeri sono alla ricerca di un profilo offensivo con il quale rivoluzionare un parco di ali offensive che potrebbe fare a meno di Federico Chiesa. Forte di una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro, però, il ‘Gala’ non ha alcuna intenzione di fare sconti. Fino a questo momento i dialoghi esplorativi tra la Juve e il club di Istanbul non hanno portato a sbocchi concreti anche perché le varie contropartite messe sul piatto, Zakaria o Mckennie su tutti, non scaldano più di tanto i giallorossi.

“La Juve è la Juve”: Zaniolo non sta più nella pelle

Qualora la Juve dovesse riuscire a trovare i soldi per finanziare l’operazione, però, lo scenario potrebbe clamorosamente cambiare. Del resto, Zaniolo non si opporrebbe affatto al sogno vagheggiato fin da bambino di vestire la maglia bianconera. Anzi. Il contenuto dell’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ si colloca proprio in questa direzione:

“Anno buono per vedermi in bianconero? Ad Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions, poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me, la prenderemo in considerazione. Sono aperto a tutto, a partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande.”

Zaniolo ha poi continuato: “Sogni la Juventus? La Juve è la Juve, anche senza Champions o Coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il Galatasaray, io e la Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”.