Allegri ‘cambiato’, Juventus di nuovo nel caos

È ormai il calciomercato a tenere banco in questi giorni, con la Juventus che vuole essere grande protagonista e regalare delle gioie alla sua tifoseria.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha le idee ben chiare. Dopo l’ultima stagione deludente che si è conclusa senza la conquista di nessun titolo e con il settimo posto in graduatoria, adesso i bianconeri puntano a vincere il prossimo scudetto anche se la concorrenza sarà tanta.

In questi mesi estivi dunque ci si attende che la dirigenza faccia degli investimenti importanti per far sì che la squadra possa essere migliorata e possa essere competitiva su più fronti. Servono rinforzi in tutte le zone del campo e la Juventus ha dimostrato di essere già molto attenta su quegli elementi da portare a Torino per far sì che si possa aprire un nuovo ciclo vincente. Attenzione massima però non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche riguardo le cessioni. Necessarie per tenere in linea il bilancio.

Juventus, Vergnano: “Weah? Sarà utilizzato male come Chiesa”

Il giornalista Fabio Vergnano ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato di quelle che sono state finora le mosse della Juve, sottolineando come quella di Rabiot “è stata una operazione intelligente. Speriamo abbia preso la strada giusta e spero che Pogba possa tornare un giocatore di livello”.

Non mancano però le critiche relative agli acquisti messi a segno finora. “Se pensiamo che Weah sia uno importante siamo messi mali, è uno che ha fatto quasi tutti i ruoli. E quando uno fa tutto, lo fa male. Sarà utilizzato come Chiesa. Per ora la Juve è una squadra da quinto-sesto posto al massimo. O Allegri ha avuto le visioni ed è in grado di cambiare tutto, altrimenti se è rimasto quello dello scorso anno vedremo la stessa minestra. Non cambia chiunque gli si metta a disposizione”.