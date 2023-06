Assalto al portiere: la Juventus sfida Inter e Napoli

Assalto al portiere della Serie B: la Juventus sfida Inter e Napoli per l’estremo difensore

Il calciomercato estivo sta vedendo protagonisti anche diversi portieri. Uno degli affari che si è appena concluso è il trasferimento di Guglielmo Vicario dall’Empoli al Tottenham.

L’estremo difensore italiano era richiesto da diverse big italiane ma nessuna ha affondato concretamente il colpo e gli Spurs ne hanno approfittato. In bilico il futuro di Andre Onana che piace molto al Manchester United. L’Inter chiede 50 milioni di euro ma i Red Devils sembrano intenzionati a prendere il camerunese. I nerazzurri si stanno già mobilitando per l’eventuale sostituto e un nome caldo è quello di Trubin ma uno degli ultimi sondaggi riguarda Carnesecchi. Un altro profilo che piace è quello di Emil Audero, portiere della Sampdoria che è nelle lista anche di altre big di Serie A: dalla Juventus a Napoli, Fiorentina e Lazio.

Juventus, piace Audero: asta in Serie A con Inter, Lazio e Napoli

Il portiere classe ’97 italiano di origini ndonesiane è appena retrocesso in Serie B con la Sampdoria, saltando buona parte della stagione per infortunio.

Come riporta ‘calciomercato.com’, la Samp non vorrebbe privarsi di un leader come Audero ma è consapevole che potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile. Il calciatore sarebbe disposto a rimanere a Genova anche ripartendo dalla Serie B dove il club blucerchiato ripartirà con una nuova gestione societaria e con la guida tecnica di Andrea Pirlo. Alla luce del contratto fino al 2026, la Sampdoria chiede 10 milioni di euro per lasciare andare il suo portiere. Vedremo se e chi tra Juventus, Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina avrà la forza economica e la volontà di mettere sul piatto la cifra richiesta dalla Samp per garantirsi Audero. I nerazzurri in caso di partenza sia di Onana che di Handanovic penserebbero ad Audero come secondo, puntando a un profilo di spessore superiore per fare il primo. La Juve, invece, ci punterebbe in caso di cessione di Szczesny. In quel caso Audero andrebbe a giocarsi il posto con Perin.