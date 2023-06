Vlahovic via dalla Juventus: le cifre dell’addio sono realtà

Chiamata per Dusan Vlahovic: secondo i bookmaker una big di Premier League è in vantaggio. Le quotazioni di ScommesseItalia

La Juventus accoglie il figlio d’arte Timothy Weah, in arrivo dal Lille e pronto a vestire la maglia bianconera.

Si tratta del secondo rinforzo in attacco dopo l’acquisto a titolo definitivo di Arkadiusz Milik dall’Olympique Marsiglia. Le mosse della Juve in attacco, però, non sono terminate. Sullo sfondo rimane incerta la situazione relativa a Dusan Vlahovic. Il classe 2000 ha un contratto ancora lungo con la Juve ma non è detto che ci siano i presupposti per un proseguo insieme. Nell’ultima annata il serbo ha deluso le attese, complici i problemi fisici che lo hanno tormentato. Ciò nonostante non è svanito l’interessamento da parte di molti club europei. La Juventus sta valutando anche l’ipotesi cessione, ma solo per una cifra di almeno 70 milioni di euro, così da non andare in minusvalenza. Secondo quanto riportato dai bookmaker, però, ci sarebbe un sorpasso concreto nella corsa a Vlahovic.

Juventus, sorpasso del Chelsea per Vlahovic: i bookmakers li quotano a 2,50

Secondo ScommesseItalia è il Chelsea il club in vantaggio nella corsa a Dusan Vlahovic.

Stando ai bookmaker, la possibilità che il serbo vesta la maglia dei Blues è a quota 2.50. Segue il Bayern Monaco a 3.50, davanti al Manchester United che nei mesi scorsi sembrava il club più in vantaggio e adesso è quotato a 7.50. Decisamente più staccato rispetto ai tre club citati c’è il Real Madrid con una quotazione di 10.00. I blancos si sono defilati già da tempo nella corsa al serbo ma sono ancora alla ricerca di un erede di Karim Benzema, trasferitosi in Arabia Saudita. Proprio gli arabi potrebbero pensare di inserirsi anche per Vlahovic ma ad oggi la quotazione è di 30.00, quindi un’ipotesi decisamente remota. Ad oggi, quindi, l’ipotesi più concreta è che Vlahovic possa trasferirsi in Premier League per vestire la maglia del Chelsea. Attenzione, però, al lavoro nelle retrovie del Bayern Monaco che, però, sembra ad un passo dal colpo Harry Kane dal Tottenham.