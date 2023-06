Calciomercato Juventus, l’erede di Vlahovic è portoghese: nuovo ‘gigante’ per Max

L’erede di Vlahovic può essere un portoghese: se parte il serbo la Juventus punta il gigante della Serie A

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un grosso punto interrogativo. I tanti corteggiatori in gio per l’Europa costringono la Juventus a valutare concretamente l’ipotesi di cederlo.

Nell’ultima stagione il serbo non ha reso come ci si aspettava, condizionato sicuramente dalla pubalgia che lo ha limitato soprattutto nella prima parte di stagione. Dopo un Mondiale molto altalenante, da gennaio in poi ha provato a ritrovare il suo ritmo migliore ma è sempre sembrato lontano dal centravanti devastante che aveva incantato alla Fiorentina. La Juventus è consapevole di avere tra le mani uno dei talenti più importanti del panorama europeo ma non è così convinta che trattenerlo sia la scelta giusta. Vlahovic ha tante richieste soprattutto in Premier League dove negli scorsi mesi l’interesse più concreto lo ha manifestato il Manchester United. Ad oggi non è ancora arrivata sul tavolo della Juve un’offerta che faccia vacillare società e giocatore. La sensazione, però, è che ci sia ancora molto da raccontare sulla situazione dell’attaccante classe 2000.

Juventus, se parte Vlahovic si valuta anche Beto dell’Udinese come possibile erede

Con il futuro di Vlahovic in bilico, la Juventus non vuole farsi prendere in contropiede e si sta già muovendo per trovare l’eventuale sostituto.

Il nome di Alvaro Morata è sempre valido ma, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, un altro profilo tenuto in considerazione dai bianconeri è quello di Beto Betuncal. Il centravanti portoghese è un giocatore molto stimato da Cristiano Giuntoli che già a Napoli lo aveva monitorato e proprio lui potrebbe muovere i fili di questa operazione. Il classe ’98 è diventato un punto di riferimento dell’Udinese e da quando è arrivato in Serie A ha collezionato numeri non indifferenti: 11 gol nella sua prima stagione con il club friulano (pareggiando il record di reti in Liga portoghese) e 10 nell’ultima stagione appena conclusa. Un attaccante straripante fisicamente ma anche discretamente tecnico. Insieme a Rasmus Hojlund dell’Atalanta, è diventato un candidato per vestire la maglia della Juventus. Naturalmente alla base c’è la questione Vlahovic e molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno per il serbo. Nelle prossime settimane il nome di Beto potrebbe prendere quota. Il Napoli, però, rimane una pretendete concreta.