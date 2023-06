Comunicato UFFICIALE: addio Juventus

Era nell’aria ma adesso è anche ufficiale: si dividono le strade con la Juventus, ecco l’annuncio da parte del club bianconero che ha reso noto tutti i dettagli riguardo quest’addio.

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il calciomercato della Juventus. C’è l’annuncio ufficiale: è andato via. I tifosi hanno salutato attraverso i social il calciatore che s’è ufficialmente diviso dal club bianconero. Ecco chi arriva al suo posto.

Una carriera incredibile quella del calciatore. Un viaggio durato otto stagioni in cui ha totalizzato la bellezza di 314 partite, vincendo anche 11 trofei. Nel corso della sua esperienza alla Juventus ha messo a segno 26 gol e 59 assist, numeri incredibili che l’hanno reso uno dei beniamini dei tifosi. Adesso le strade con il giocatore si dividono ufficialmente: la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto.

Ufficiale Juventus, c’è l’addio: il comunicato

Juan Cuadrado non rinnova con la Juventus. La notizia era nell’aria da tempo ma adesso è diventata anche ufficiale. Attraverso i social e una nota stampa, il club bianconera ha salutato in maniera definitiva il Panita; grande protagonista della storia recente della Vecchia Signora, Juan Cuadrado ha scritto pagine importanti in queste sue otto stagioni in bianconero. Partito da esterno offensivo, nell’ultimo periodo s’è saputo adattare anche come terzino.

Nel comunicato stampa d’addio, con cui la Juventus ha annunciato la separazione con Cuadrado, il club ha ricordato alcuni momenti importanti che hanno legato la storia del calciatore a quella del club bianconero. Come il gol nel derby di Torino del 31 ottobre 2015 che ha aperto la strada alla super rimonta in campionato, oppure la rete contro il Lione in Champions League, o la doppietta contro l’Inter nella stagione 2020-2021. Cuadrado con la Juventus ha superato quota 300 presenze, numeri incredibile per il calciatore che resterà sempre nella storia del club. Adesso per lui si apriranno nuove strade, difficile l’opzione Italia. Più probabile un trasferimento in Turchia o in Arabia Saudita. Al suo agente il compito di trovare una destinazione adeguata per Cuadrado che ha ancora voglia di continuare a giocare.