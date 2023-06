Termina il contratto senza cambiare squadre: niente Juventus

Sicure novità di calciomercato in arrivo nel corso della prossima settimana per la tifoseria di una Juventus che sta cambiando pelle.

Ormai da qualche tempo a questa parte è il mercato a tenere banco per tutte le squadre di serie A. A breve si aprirà ufficialmente alla finestra dei trasferimenti estivi e nessuno vuole rimanere indietro. Specie una Juve che non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto.

Sarà trionfare in serie A la missione principale della formazione allenata da Massimiliano Allegri, che vuole tornare a cucirsi il tricolore sul petto. Per farlo ci sarà bisogno anche di investimenti in tutte le zone del campo, pur tenendo sempre sott’occhio il bilancio e il monte ingaggi. La Juventus vuole aprire un nuovo ciclo vincente ed è per questo motivo che si cercherà di far arrivare a Torino degli elementi giovani, in grado di essere delle colonne della squadra torinese per gli anni a venire.

“Nessuna offerta della Juventus per Nandez”

Non serviranno però solo ragazzi in rampa di lancio, ma anche elementi in grado di fare la differenza. Con tanta esperienza alle spalle, in grado di essere delle colonne della squadra del presente e del futuro. Uno dei nomi che da anni vengono accostati alla Juventus è quello di Nandez, centrocampista del Cagliari che può occupare più zone del campo.

Ribadisco quanto anticipato

Al momento non c'è nessuna offerta della Juventus per Nández

Al momento il giocatore è destinato a restare a Cagliari e andare a scadenza a giugno 2024

Sia per propria volontà che per proposte che non soddisfano il Cagliari #calciomercato #SerieA — Matteo Zizola (@matteozizola) June 30, 2023

Un affare però che non pare destinato a decollare, come ha scritto il giornalista Matteo Zizola, vicino alle vicende di casa rossoblu. Che su Twitter ha scritto: “Al momento non c’è nessuna offerta della Juventus per Nández. Al momento il giocatore è destinato a restare a Cagliari e andare a scadenza a giugno 2024. Sia per propria volontà che per proposte che non soddisfano il Cagliari”.