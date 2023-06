La legge (non) vale per tutti: Juve penalizzata, le altre applaudite

Dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ si parla ancora di plusvalenze e si cita l’esempio della Roma: tutti i dettagli del caso.

Come sappiamo, i bianconeri, alla fine sono stati penalizzati per la stagione precedente e saranno fuori dalla Champions League in questa stagione che presto dovrà cominciare. Situazione che, in qualche modo, cambierà decisamente gli obiettivi: i bianconeri punteranno al campionato italiano.

Dal quotidiano sportivo si analizza, infatti, la situazione in dettaglio. Così, infatti, scrivono proprio da ‘Tuttosport’, facendo il nuovo riferimento col caso Roma: “La creazione di un “sistema” volto a raggiungere obiettivi economici? Per Tiago Pinto solo complimenti, così fan tutti e così continuano a fare”.

Juventus, plusvalenze? “Fenomeno sistematico”

Così, infatti, fanno l’analisi sulla questione, direttamente dal giornalista sportivo: “Stessi metodi, stesse dinamiche. Prendere, a puro mo’ d’esempio, il mercato della Roma nelle ultime, frenetiche, settimane: il bilancio giallorosso aveva urgenza di un’iniezione da circa 30 milioni entro la chiusura ufficiale della stagione, ovvero oggi, e circa 30 milioni di plusvalenze sono puntualmente piovuti al fine di scongiurare ulteriori sanzioni dopo il settlement agreement concordato con la Uefa meno di un anno fa”.

E poi, c’è però la premessa sempre da ‘Tuttosport’: “Una premessa, a questo punto, è d’obbligo. Perché la Roma non ha infranto alcuna norma (non esiste, d’altronde…) né condotto in porto alcuna operazione sospetta. La società capitolina, di fronte a una stringente necessità, ha semplicemente individuato uno strumento grazie al quale raggiungere l’obiettivo desiderato. Pagando pure un prezzo, seppur non economico: la dispersione di un notevole capitale di talento, forgiato anno dopo anno nel vivaio. La cifra individuata, infatti, è stata raggiunta attraverso la cessione di Tahirovic all’Ajax e quella del tandem Volpato-Missori al Sassuolo, oltre all’addio di Kluivert con destinazione Bournemouth: si tratta di due 2003 e un 2004, tra gli elementi più in vista del settore giovanile giallorosso”.