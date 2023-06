Sky conferma l’anticipazione di JVL: alla Juventus dopo 18 mesi

Calciomercato Juventus, il suo futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere: confermata l’anticipazione di Juvelive.

Dopo aver preso Weah, la Juventus intende piazzare un altro innesto per puntellare la corsia destra. Alla luce dell’addio definitivo di Cuadrado, al quale si è deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, e complice il grave infortunio accorso a De Sciglio, i bianconeri si apprestano a varare un vero e proprio restyling sulla fascia destra.

Nel ritiro pre-campionato sarà provato anche Cambiaso sull’out destro. Tuttavia, prescindendo da questo soluzioni ‘interne’, la Juve vuole regalare ad Allegri un altro esterno puro. Il nome più caldo continua ad essere quello di Castagne ma al momento manca l’intesa definitiva con il Leicester. Con il belga l’intesa di massima c’è già, ma la fumata bianca è ancora piuttosto lontana. Motivo per il quale i bianconeri stanno scandagliando anche altre piste per valutare eventuali soluzioni.

Secondo quanto evidenziato da ‘Sky’, Rafaela Pimenta oggi era alla Continassa. All’ordine del giorno c’erano vari argomenti. Oltre alla situazione Pogba, infatti, che ha rispedito al mittente le offerte provenienti dall’Arabia in quanto desideroso di giocarsi le sue chances in bianconero, la Pimenta ha affrontato con la Juve anche altri temi. Proposto ai bianconeri il cartellino di Mazraoui, che però non scalda più di tanto la ‘Vecchia Signora’ che preferirebbe puntare su un profilo che conosce molto bene il campionato. Ecco perché, come anticipato da juvelive.it con 24 ore di anticipo, potrebbe ritornare in auge il nome di Nandez, ad un passo dal vestire la maglia bianconera diciotto mesi fa.