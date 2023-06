Non solo Giuntoli: smacco atroce, la Juve lo ‘soffia’ al Napoli

Torna di moda una vecchia fiamma a centrocampo per la Juventus ma anche il Napoli è in corsa

Il centrocampo è uno dei reparti sul quale la Juventus vuole intervenire con maggiore insistenza. Dopo aver risolto la questione Adrien Rabiot, con la certezza di averlo a disposizione, parte la caccia al nuovo rinforzo.

Sono tanti i profili seguiti dai bianconeri, uno su tutti Davide Frattesi, sul quale c’è la forte concorrenza di Milan, Roma e soprattutto Inter. La suggestione della società rimane Sergej Milinkovic-Savic che, però, adesso non è solo un sogno ma una possibilità concreta, alla luce del contratto in scadenza con la Lazio a giugno 2024. Anche sul ‘Sergente’ c’è la forte concorrenza dei nerazzurri e non solo e serviranno almeno 35 milioni di euro per convincere Lotito. Nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Thomas Partey, attuale centrocampista dell’Arsenal.

Juventus, torna di moda Nandez: possibile contropartita per il Cagliari

In ottica Juventus potrebbe tornare di moda anche il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Cagliari che con Claudio Ranieri si è ripreso la Serie A dopo appena un anno dalla retrocessione.

Nandez è un giocatore che la Juventus segue da diverse sessioni di mercato e che ha sempre sfiorato i colori bianconeri. Attualmente non è una prima scelta per la Vecchia Signora ma la sua duttilità in varie zone del campo lo rende un profilo molto appetibile per le esigenze di Massimiliano Allegri. Il classe ’95 andrà in scadenza con il club sardo a giugno 2024 e per questo la società potrebbe valutare concretamente la sua cessione in questa sessione di calciomercato, così da ricavarci una buona cifra e non perderlo a parametro zero tra un anno. La Juventus potrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica. Inoltre dalle eventuali cessioni di Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur Melo (di ritorno dai prestiti in Premier League), i bianconeri raccoglierebbero un bel gruzzoletto da poter reinvestire. L’ostacolo principale è rappresentato dal Napoli che da tempo è sulle tracce di Nandez. La Juventus vuole dare priorità ad altre operazioni e i campioni d’Italia potrebbero bruciare i bianconeri sul tempo.