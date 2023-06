Ultim’ora Sky: deciso il prossimo acquisto della Juventus

Ci sono nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Juventus. C’è l’annuncio di Sky, ecco un altro colpo per Allegri.

Dopo il rinnovo di Rabiot e l’acquisto di Weah, la Juventus si prepara ad accogliere ancora un altro giocatore. S’è chiusa favorevolmente la vicenda legata alla nomina di Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Il dirigente sarà presto ufficializzato. Intanto, ci sono nuove notizie sull’acquisto del calciatore: ecco tutti i dettagli riportati da Sky Sport.

Un vecchio pallino di Allegri è tornato in auge ed è pronto a vestire la maglia della Juventus. Ecco le ultime notizie relative a questo colpo di mercato. Il club è pronto a fare un passo in avanti per accontentare le richieste di Allegri che già in passato aveva chiesto alla sua società l’acquisto del calciatore. Duttile tatticamente, è un profilo che piace anche a Cristiano Giuntoli che l’aveva seguito per il Napoli.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo, colpo a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la Juventus ha messo nel mirino Nandez del Cagliari. E’ questa la notizia di calciomercato che accosta, nuovamente, il giocatore dell’Uruguay alla squadra bianconera. Il calciatore già in passato è stato molto vicino alla Vecchia Signora ma le alte richieste dei sardi hanno fatto saltare l’affare. Adesso la situazione è cambiata con il giocatore che può lasciare il Cagliari ad un prezzo inferiore.

Considerando il suo contratto in scadenza a giugno 2024, il presidente Giulini non si farà sfuggire questa trattativa per la cessione alla Juventus di Nandez. Per evitare di perderlo a zero il prossimo anno, il patron del Cagliari sarebbe disposto anche ad accettare 5-8 milioni di euro per il suo calciatore. Valutazioni in corso da parte del club bianconero che ha già preso Weah come nuovo esterno destro. Nandez può essere una valida alternativa per il centrocampo di Allegri. Adesso si attende la nomina come nuovo ds della Juve di Giuntoli e successivamente si penserà al calciomercato.