Nuovo affare da 12 milioni: botto di inizio luglio per la Juventus

Calciomercato Juventus, nuovi aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri, a caccia di innesti importanti per rimpolpare l’organico.

Si attende ormai solo l’ufficialità delle firma di Giuntoli con la Juve, che si materializzerà nel corso delle prossime ore. In maniera operativa l’ex ds del Napoli potrà prendere le redini di un mercato nel quale i bianconeri già da tempo sono stanno cercando di capitalizzare occasioni importanti con cui rinforzare l’organico.

Gli obiettivi sono chiari. In attesa di sciogliere definitivamente i nodi legati al futuro di Chiesa e Vlahovic, infatti, la ‘Vecchia Signora’ si sta muovendo in maniera concreta per rinforzare il centrocampo (il profilo di Milinkovic Savic è sempre in cima alla lista dei desideri nonostante il rinnovo di Rabiot) e sulle corsie esterne. A tal proposito, dopo aver chiuso l’accordo con il Lille per Weah, che ha già svolto le visite mediche di rito al J Medical, la Juve sta ragionando anche su un altro acquisto importante per puntellare la corsia destra. Alla luce del mancato rinnovo di Juan Cuadrado e del grave infortunio accorso a De Sciglio, si prospetta un altro colpo in entrata per l’out di destra.

Calciomercato Juventus, Holm profilo caldissimo: la situazione

Al ribasso, almeno per il momento, le quotazioni di Castagne. Sebbene gli uomini mercato della Juve abbiano già trovato l’accordo di massima con l’entourage del calciatore, la distanza tra domanda ed offerta tra i due club è ancora molto ampia. Motivo per il quale ‘Madama’ sta monitorando anche altre piste, alla ricerca della soluzione più congeniale.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, ad esempio, uno dei candidati più credibili potrebbe essere Emil Holm. I contatti con lo Spezia proseguono spediti e si sarebbero riaccesi nelle ultime ore. L’operazione potrebbe essere imbastita a titolo definitivo sulla base di una valutazione da circa 12 milioni di euro, anche se i liguri partono da una richiesta di 15 milioni. La Juve vorrebbe chiudere il tutto il prima possibile, per riuscire a battere la nutrita concorrenza.