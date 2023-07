Calciomercato Juve, 25 milioni e non sentirli: Allegri ha scelto lui

De Winter, ecco il suo futuro. La prossima Juventus sarà ancora più giovane e il difensore centrale belga ha gli occhi di chi conta puntati addosso.

Il mercato della Juventus sarà un po’ diverso dal solito, perché la Juventus prossima ventura sarà differente dal solito. Vuoi perché si è arrivati, definitivamente, alla fine di un ciclo lunghissimo, vuoi perché vi sono delle esigenze di bilancio che impongono una chiara e netta inversione della rotta.

E il mercato che è appena partito imporrà delle decisioni che avranno un valore di segnale inequivocabile su quale sarà poi la direzione che la nuova dirigenza bianconera, guidata dal nuovo responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, intende perseguire. E le scelte non riguarderanno soltanto l’ipotesi, vera o presunta, di una cessione eccellente tra Bremer, Chiesa o Vlahovic o se, dopo eventuali, e diverse, cessioni si possa poi puntare su un profilo quale quello di Milinkovic-Savic accanto al neoconfermato Rabiot.

Importanti, e decisive, scelte dovranno poi essere fatte anche riguardo i tanti giovani che la Juventus avrà a disposizione e che già nella stagione più travagliata degli ultimi decenni hanno esordito in prima squadra regalando gli unici sorrisi di un’annata che ha regalato davvero pochi spunti per sorridere. Uno dei profili più attenzionati è quello di Koni De Winter.

De Winter, ecco il suo futuro

Il 12 giugno scorso Koni De Winter ha compiuto 21 anni e, dopo la stagione disputata in Serie A indossando la maglia dell’Empoli, ha fatto ritorno a casa. Alla Juventus.

Ora occorre decidere il futuro del difensore di Anversa. Da quanto è dato sapere Massimiliano Allegri vorrebbe il giovane difensore aggregato alla prima squadra per poi poterlo valutare al meglio. La Juventus dispone già di difensori quali Bremer, Danilo, Gatti, Rugani e ha poi la grossa incognita chiamata Leonardo Bonucci.

Il difensore di Viterbo è ormai dichiaratamente fuori dal progetto bianconero e potrebbe salutare il club con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, datata 30 giugno 2024. In quel caso ecco che un profilo giovane come De Winter potrebbe essere il più gradito.

Anche come caratteristiche tecniche De Winter ricorda un po’ Bonucci. Anche il difensore belga infatti è dotato di piedi “sensibili” capaci di far partire l’azione dalla propria area di rigore. De Winter come Fagioli, Miretti, Soulé, Iling Junior, Barrenechea, Barbieri, Da Graca. la Juventus non ha mia sposato come adesso la Gioventù ed è dalla sua meglio gioventù che ripartirà.