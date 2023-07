Affare tutto ‘transalpino’: la Juventus accetta 20 milioni

Offerta di 15 milioni di euro dalla Francia: la Juventus lo libera e approda in Ligue 1. Il punto sulla trattativa

Ore calde in casa Juventus per la firma ufficiale di Cristiano Giuntoli, promesso sposo e nuovo direttore sportivo del club bianconero.

La Juventus oltre al mercato in entrata deve guardare anche alla uscite. In particolare ai giocatori di rientro dai prestiti che potrebbero portare incasso da poter reinvestire. Giocatori come Arthur Melo, Weston McKennie e Denis Zakaria, di rientro dalle esperienze in Premier League, rispettivamente al Liverpool, al Leeds e al Chelsea, potrebbero rivelarsi delle pedine di scambio per fare cassa e arrivare agli obiettivi che la Juventus sta monitorando, soprattutto a centrocampo. Dei giocatori in prestito è stato riscattato Dejan Kulusevski dal Tottenham; lo svedese, quindi, rimarrà a Londra e non farà ritorno a Torino come si pensava fino a poco tempo fa. Chi potrebbe aver trovato una nuova collocazione è Denis Zakaria, di ritorno dopo l’esperienza decisamente anonima al Chelsea.

Il centrocampista svizzero potrebbe trasferirsi in Francia. Il Lens, infatti, sta per salutare Fofana, prossimo ad approdare in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Nassr e raggiungere Cristiano Ronaldo e Brozovic.

Di conseguenza il club francese è alla ricerca d un nuovo centrocampista e avrebbe già tirato fuori un’offerta per Zakaria. Secondo quanto riportato da Ignazio Genuardi, il Lens avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 15 milioni di euro. La Juventus vorrebbe arrivare a 18-20 milioni per chiudere il trasferimento. Il Lens, però, deve fare i conti con l’inserimento del West Ham che ha grandi ambizioni per la prossima stagione e potrebbe impensierire notevolmente il club francese nella corsa a Zakaria. La Juventus non vuole fare sconti e intende mantenere la richiesta iniziale, così da fare cassa e reinvestire la cifra per tentare l’assalto a Milinkovic-Savic o Frattesi. Si attende il rilancio del Lens o del West Ham ma la sensazione è che alla fine la Juventus troverà una via di mezzo per cedere il giocatore e poter reinvestire l’incasso. Zakaria vuole rilanciarsi dopo la parentesi poco positiva alla Juve e ancor meno al Chelsea. In Francia potrebbe trovare la continuità che in Bundesliga lo aveva portato ad essere un giocatore di grande spessore.