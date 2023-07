Juventus, la ciliegina sulla torta: firma domani

Manca ormai soltanto l’ufficialità per definire il suo approdo alla Juventus. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio.

Si prospetta una sessione estiva di calciomercato di profondo restyling per la Juve, che sta scandagliando varie soluzioni con cui rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. Nel frattempo, la giornata di martedì dovrebbe portare novità importanti nel quartier generale bianconero.

Dopo aver risolto ufficialmente il suo contratto con il Napoli in scadenza nel 2024, infatti, Cristiano Giuntoli è pronto per l’inizio della sua avventura con la maglia della Juventus. Alla fine di un corteggiamento durato per mesi, paziente e meticoloso, la fumata bianca è in procinto di materializzarsi. L’ex dirigente del Napoli è infatti atteso domani alla Continassa: occasione che gli permetterà non solo di conoscere il nuovo ambiente ma anche di sottoscrivere il suo nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per cinque stagioni. Accordo già in cassaforte da mesi: bisognerà pazientare soltanto poche ore prima di conoscere il via libera definitivo ad un affare mai seriamente in discussione.