“Questione di tempo”: Giuntoli mania, il nuovo Kvaratskhelia alla Juventus

“Questione di tempo”, nelle prossime ore l’ex direttore sportivo del Napoli diventerà ufficialmente un dirigente bianconero.

L’esito positivo della lunga ed estenuante trattativa per Cristiano Giuntoli, che nei prossimi giorni diventerà il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera, ha portato una vantata d’ottimismo importante e necessaria in casa Juventus.

La società ha fatto una scelta netta. Ed ha inseguito in maniera pervicace un obiettivo nonostante inizialmente sembrasse impossibile arrivare all’ormai ex direttore sportivo del Napoli, legato da un altro anno di contratto al club partenopeo. La decisione di puntare su Giuntoli ha in un certo senso “rassicurato” i tifosi, dopo un paio di stagioni in cui la confusione a livello dirigenziale si percepiva anche dall’esterno. Il dirigente toscano cercherà di replicare anche a Torino il cosiddetto “modello Napoli”. E cioè costruire una squadra forte e competitiva, ottimizzando le risorse e agendo all’insegna della sostenibilità. Le qualità di Giuntoli, del resto, sono innegabili. Soprattutto se si va a vedere il percorso che ha dovuto compiere per arrivare ad affermarsi ad alti livelli. La sua epopea inizia a Carpi, in Serie D. Un piccolo club di provincia che nel giro di pochi anni, dal 2009 al 2015, ha conquistato addirittura la massima serie.

“Questione di tempo”, Bonaccini: “Porterà dei giocatori interessanti alla Juventus”

Chi lo conosce molto bene è l’ex presidente della società emiliana, Stefano Bonacini, che è appena intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. Queste le sue parole su Giuntoli.

“Ha parecchie doti – ha detto Bonacini – non lo vorrei circoscrivere, ma a intuito è velocissimo, la giocata ce l’ha sempre in mano. In più è un gran lavoratore, ha avuto un figlio quindi magari le priorità sono un po’ cambiate, ci sentiamo un paio di volte a settimana, mi chiama lui, lo conosco bene, ha sacrificato tanto per i suoi traguardi”. Secondo l’ex patrone del Carpi, Giuntoli: “Potrebbe portare dei giocatori interessanti alla Juventus, magari anche sconosciuti. Però poi porta i Kim e i Kvaratskhelia, il tempo gli ha dato e gli darà ragione”.