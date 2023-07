“Contratto di due anni”: ritorna ufficialmente alla Juve

Calciomercato Juventus, un ritorno ufficiale a Torino testimonianza anche delle sue parole: “Un contratto di due anni”.

Ne ha parlato direttamente il giocatore in un’intervista esclusiva dando importanti novità sul proprio futuro.

Arthur Melo, il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, ha recentemente discusso del suo futuro calcistico in un’intervista esclusiva concessa a ‘Goal’. L’ex giocatore del Barcellona e Liverpool ha rivelato di avere ancora due anni di contratto con la Vecchia Signora, sottolineando che non ha ancora avuto discussioni sulla sua situazione con il suo procuratore, la sua famiglia o il club ma che c’è un grande rispetto di fondo con il suo club.

Arthur Melo rimane alla Juventus: “Rapporto molto rispettoso tra noi”

Con la fine della stagione, sono state circolate voci di un possibile addio di Arthur alla Juventus, con interessi provenienti da altri club, dopo la parentesi (sfortunata) in prestito a Liverpool. Tuttavia, il centrocampista brasiliano ha chiarito che tornerà a Torino questa estate e che potrebbe onorare il suo contratto.

Queste le sue parole rilasciate, ufficialmente, al portale ‘Goal’: “Ho un contratto di altri due anni con la Juve“, ha dichiarato Arthur, rispondendo alle domande sul suo futuro. “Non ne ho ancora parlato né con il mio procuratore, né con la mia famiglia o la Juventus. Torno quest’estate perché ho un contratto di altri due anni. C’è un rapporto molto rispettoso tra noi“. Parole che non potrebbero chiarire ogni dubbio su una possibile permanenza. Capiremo in seguito se ci sarà modo di trarne ulteriori novità in merito. Ovviamente il giocatore è sul mercato ma, adesso, stando alle sue parole, le possibilità di riaverlo a disposizione a Torino aumentano notevolmente. Il giocatore, come sottolineato, potrebbe rimanere in bianconero per ancora due stagioni, salvo appunto inserimenti di club interessati. Il suo contratto prevede ancora due stagioni in bianconero.