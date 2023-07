Juventus, Giuntoli si è già presentato: colpo da 40 milioni in clausola

Calciomercato Juventus, c’è già il primo, possibile, colpo dell’arrivo di Giuntoli: si tratterebbe sulla clausola di 40 milioni.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli è in arrivo alla Juventus, già di oggi potrebbe siglare la firma sul suo nuovo contratto a tinte bianconere e potrebbe compiere il suo primo colpo in estate, e non si tratta di una qualsiasi trattativa, ma di un possibile affare con il Betis di Siviglia.

Giuntoli arriva e piazza il colpo: ‘Arriva’ Rodri Sanchez

Secondo quanto riportato dall’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, Giuntoli starebbe sondando l’ipotesi di mettere le mani su Rodri Sanchez, esterno del Betis. Il talentuoso spagnolo è da tempo nel mirino di molte squadre europee, grazie alle sue doti tecniche e al suo impatto in campo. La Juventus, d’altro canto, cerca un profilo esattamente che possa corrispondere alle sue caratteristiche.

La trattativa, tuttavia, non è semplice. Il Betis è ben consapevole del potenziale del proprio giocatore e ha fissato una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Una cifra non indifferente, ma considerando il mercato attuale, potrebbe essere una spesa ragionevole per una società come la Juventus, pronta a investire per rinforzare il proprio centrocampo ma soprattutto per una volontà limpida di tornare a vincere. Rodri Sanchez sarebbe una scelta ideale per la Juventus, un giocatore con abilità tattiche e tecniche notevolissime. Dotato di una grande visione di gioco e di una tecnica sopraffina, è in grado di garantire ordine e concretezza in mezzo al campo. Giuntoli, famoso per il suo occhio attento nel reclutamento dei giovani talenti, sembra convinto del potenziale di Rodri Sanchez e la Juventus, con il suo allenatore Massimiliano Allegri, sembra aver sposato questa idea. Naturalmente, tutto ciò rimane al livello delle indiscrezioni e delle ipotesi visto che i bianconeri intenderebbero prima trattare la cifra, magari trovando un metodo diverso rispetto al pagamento esclusivo della clausola. Il mercato estivo riserva sempre sorprese e svolte inaspettate. La Juventus, comunque, ha dimostrato in passato di essere una società capace di grandi colpi e potrebbe sorprendere ancora una volta i tifosi. Resta quindi da vedere se Cristiano Giuntoli riuscirà a portare Rodri Sanchez alla Juventus, ma una cosa è certa: i tifosi bianconeri sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte se cela dovesse realmente concretizzarsi.