Il passato è un macigno: brividi Juve, salta l’affare da 25 milioni

La “missione cessioni” è ufficialmente partita. Nelle prossime settimane la Juventus punterà a sfoltire la rosa, con l’obiettivo di piazzare i cosiddetti esuberi.

Non sarà un’operazione semplice ma rappresenta, al momento, l’unico modo per poter rinforzare la rosa ed esaudire i sogni di Massimiliano Allegri. Senza aver alleggerito il monte ingaggi non si potranno effettuare nuovi acquisti: il messaggio della proprietà è chiarissimo. Cristiano Giuntoli, che nei prossimi giorni diventerà il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera, di lavoro da fare ne avrà parecchio. Dovrà sin da subito rimboccarsi le maniche, trovando potenziali acquirenti per i vari McKennie, Zakaria, Arthur. Non sono i soli ad essere fuori dal progetto tecnico Juve ma rientrano sicuramente nella lista di quelli da cedere il prima possibile. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, rientrato dal prestito al Liverpool – ha collezionato pochissime presenze in Inghilterra – la Signora sarebbe disposta anche ad una nuova cessione a titolo temporaneo, a patto che la società che lo prenderà sarà pure disposta a pagarli lo stipendio.

Il passato è un macigno, Borussia Dortmund pronto a mollare la pista McKennie

Ha ammiratori in Premier League anche Denis Zakaria, reduce dai sei mesi al Chelsea. Lo svizzero ha giocato qualche partita in più rispetto ad Arthur, ma non ha convinto i Blues a riscattarlo e tenerlo a Londra.

Su di lui ci sarebbe il West Ham, che ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche ma per ora gli Hammers hanno effettuato solo un sondaggio. Potrebbe infine tornare in Germania Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha fatto flop in Premier League con la maglia del Leeds, retrocesso in Championship, ma in Bundesliga ha lasciato un buon ricordo. Sembrerebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund, anche se ci sarebbe un ostacolo non indifferente. La Bild, infatti, riferisce che i gialloneri potrebbero desistere per via dei suoi trascorsi con la maglia dello Schalke 04, acerrimo rivale.