Da David a Koopmeiners, Juve-Napoli a forza sei: sfida totale

Calciomercato Juventus, è partito il duello contro il Napoli sul mercato. Giuntoli adesso vuole prendere gli obiettivi della sua ex squadra

L’addio del Napoli, questo ufficiale, ha dato il via libera a Giuntoli che, ancora, non è stato ufficializzato dalla Juventus. Una formalità, visto che ormai l’ex direttore sportivo della squadra campione d’Italia ha preso le redini del mercato bianconero. Con un obiettivo abbastanza semplice, a quanto pare, quello di prendersi tutto.

Sono diversi infatti gli elementi che ballano tra i due club. Elementi che sia i bianconeri di Allegri che gli azzurri di Garcia hanno nel mirino. Una sfida forza sei si potrebbe dire, visto che appunto parliamo di sei uomini che sul mercato sono contesi dai due club. La notizia, riportata da Nicola Balice, riguarda questi nomi.

Calciomercato Juventus, ecco la situazione

Il primo profilo è quello di Baldanzi, anche se il fantasista è destinato a rimanere all’Empoli, dove è esploso nella scorsa stagione, almeno per un altro anno. Poi c’è Hojlund, attaccante, e anche Koopmeiners, un centrocampista che, dentro la Juventus, sarebbe la prima alternativa in caso di mancata riuscita dell’affare Milinkovic Savic. Finita qui? Certo che no, Ci sono altri nomi.

Quello di David, ad esempio, attaccante che gioca in Francia e che la Juve potrebbe mettere nel mirino in caso di addio di Vlahovic. E guardando poi in Italia ci sono i nomi di Parisi – che comunque appare davvero vicino a vestirsi di bianconero – e di Scalvini. In questo caso, però, la sensazione è che sia un poco più vicino agli azzurri. Insomma, sei nomi. Sei profili sui quali si sono fiondati sia gli azzurri che i bianconeri. Vincerà Giuntoli oppure la sua ex squadra? Noi sappiamo bene per chi fare il tifo in questo caso.