‘Ritorno’ dopo otto anni: la Juventus ha detto basta

Domenico Berardi, a volte ritornano. Un nome, quello dell’esterno del Sassuolo, da almeno 6/7 anni anni in orbita Juve. E adesso cosa succede?

E’ il calciomercato, con i suoi sogni e le sue illusioni, con nomi nuovi che si affacciano sulle vetrine nostrane, ed internazionali, che fatalmente trascinano anche vecchie suggestioni che ritornano ciclicamente, come le stagioni.

Il calciomercato ha innegabili qualità terapeutiche. Dona serenità a chi vuole assistere al rafforzamento, vero o presunto, della propria squadra del cuore grazie a nomi altisonanti. Regala forza e sfrontatezza a chi ha già una compagine forte e vincente che intende diventare ancora più forte e vincente. Pertanto un po’ tutti accolgono con entusiasmo questo periodo, dal momento che non vi è il campo ad infliggere delusioni.

Inizia, quindi, il circolare continuo di nomi, ed ipotesi, più o meno realistiche. La Juventus è da sempre un’osservata speciale, ancor più in questa sessione di mercato, dal momento che dà il via al nuovo corso segnato dall’arrivo di Cristiano Giuntoli. La Juventus cambierà volto, sia per innegabili necessità legate al bilancio sia perché è giunto il momento di rinfrescare una rosa che nell’ultimo biennio ha profondamente deluso.

E se sui media, così come in casa Juve, le priorità vengono date alle operazioni in uscita, si iniziano, parimenti, a valutare anche nomi che potrebbero poi dare vita a concrete trattative in entrata. Ecco quindi che, immancabilmente, come ogni estate, o quasi, il nome di Domenico Berardi ritorna in auge. “Fusse che fusse la vorta bbona“, come recitava Nino Manfredi?

Domenico Berardi, a volte ritornano o no?

Il prossimo 1° agosto Domenico Berardi compirà 29 anni. E’ da quando ne aveva almeno 22 che si parla di un suo possibile approdo a Torino, sponda Juventus.

Nei primi giorni di calciomercato il nome dell’esterno del Sassuolo è stato nuovamente accostato alla società bianconera. Coma mai? Sembrerebbe, parlando infatti di Berardi alla Juventus il condizionale è categorico, che i dirigenti della società torinese abbiano pensato al lui come possibile sostituto di Angel di Maria, che ha lasciato già da tempo la Continassa senza lasciarsi dietro alcun rimpianto.

Il giornalista Mirko Nicolino, sul suo profilo Twitter, ha scritto qualcosa riguardante la voce di mercato Berardi-Juventus. Lapidario il suo: “Al momento, no riscontri su Berardi-Juventus“. A quanto pare il matrimonio tra l’esterno neroverde e la Juventus “non s’ha da fare”. Il mercato, però, è appena iniziato ed infinite possono essere le opportunità che potrebbe presentare in seguito. E chissà che incrociando una serie di operazioni non si riesca ad arrivare a dama.