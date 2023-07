David al posto di Vlahovic ed Allegri esonerato: hanno già deciso

Scelto il sostituto di Dusan Vlahovic per l’attacco: i tifosi bianconeri reclamano il nuovo bomber per la Juventus

La Juventus sta pensando anche ad un profilo giovane e di prospettiva per rimpiazzare Dusan Vlahovic.

Nell’ultima stagione i problemi di pubalgia hanno notevolmente limitato le prestazioni del serbo che con Allegri non sembra aver trovato l’intesa giusta. Gran parte dei tifosi incolpa l’allenatore per non aver messo Vlahovic nelle condizioni di rendere e vorrebbe un cambio sulla panchina. Di fatto molte big europee corteggiano l’ex Fiorentina, a testimonianza del valore del calciatore. E’ altrettanto vero, però, che nessuna si è ancora fatta avanti in maniera netta per portarlo via da Torino. La Juventus con l’arrivo di Cristiano Giuntoli inizierà a lavorare concretamente sul possibile sostituto nel ruolo di centravanti. Nonostante le voci su un possibile ritorno di Alvaro Morata, in base ai commenti dei tifosi, arrivati sul canale Facebook di juvelive, il nome più ricorrente è quello di Jonathan David.

Juventus, Jonathan David nome caldo per il dopo Vlahovic

Il centravanti statunitense classe 2000 è uno dei prodotti migliori del Lille, club da cui i bianconeri hanno appena prelevato Timothy Weah, anche lui americano.

Jonathan David è uno dei migliori prospetti del calcio europeo, attaccante tecnico e dai numeri notevoli. In Ligue 1 quest’anno ha collezionato 24 gol in 37 presenze, 9 in più rispetto al bottino ottenuto nella stagione precedente. In totale ha confezionato 26 reti e 4 assist tra tutte le competizioni, attirando l’attenzione di molti club europei tra cui proprio la Juventus. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e il club francese chiede circa 60 milioni di euro per lasciarlo andare. Al contrario di Weah, questa volta l’operazione è molto complessa per i bianconeri. I tifosi, però, reclamano Jonathan David come sostituto di Vlahovic che sembra destinato a partire. Nessun club ha ancora presentato un’offerta concreta per il serbo ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta. Il Chelsea sembra essere la principale candidata ma non tramonta l’interesse di Bayern Monaco e Real Madrid. I pareri dei tifosi sono contrastanti: da una parte chi vorrebbe trattenere Vlahovic e mandare via Massimiliano Allegri; dall’altra chi chiama a gran voce Jonathan David, considerandolo un crack e un attaccante da grandi numeri.