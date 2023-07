Comunicazione arrivata: retromarcia Juve, il Barça paga la clausola

Comunicazione arrivata, i blaugrana fanno sul serio: nella prossima settimana inizieranno a trattare con il club.

Il mondo Milan è in subbuglio. E non potrebbe essere altrimenti dopo la cessione di Sandro Tonali, che ogni tifoso rossonero sperava potesse diventare una bandiera del club, ripercorrendo le orme dei vari Maldini e Baresi. Ma quei tempi appartengono al passato.

Il giovane centrocampista, impegnato nelle ultime settimane con l’Under 21 agli Europei di categoria – l’avventura degli azzurrini è terminata già dopo la fase a gironi – da ieri è ufficialmente un calciatore del Newcastle. Una trattativa lampo, quella che ha portato uno dei maggiori talenti italiani in Premier League, campionato che continua inesorabilmente a fagocitare qualsiasi cosa. I Magpies, diventati ambiziosissimi grazie alla nuova proprietà saudita, hanno sborsato circa 70 milioni per assicurarsi l’ormai ex rossonero, che presto inizierà la nuova avventura professionale. E il Milan? In tanti adesso si attendono rinforzi importanti. Se così non dovesse essere, la “pressione” nei confronti della società è destinata ad aumentare. In realtà i tifosi del Diavolo sono già sul piede di “guerra”. Non solo per la questione Tonali, ma anche per la scelta di licenziare Paolo Maldini.

Comunicazione arrivata, il Barcellona si fionda su Fresneda

A Milanello è già arrivato Ruben Loftus-Cheek, ma l’ex centrocampista del Chelsea non può bastare per placare gli animi della tifoseria.

In questi giorni si parla di un inserimento del Milan nella corsa a Ivan Fresneda, il classe ’04 di proprietà del Real Valladolid che dopo l’ultima stagione ha attirato l’interesse dei più importanti club d’Europa, tra cui la stessa Juventus. Secondo il quotidiano Sport, tuttavia, rossoneri e bianconeri dovranno vedersela con il Barcellona. I blaugrana, infatti, avrebbero già parlato con gli agenti del calciatore e nella prossima settimana inizieranno a negoziare con i Pucelanos, appena retrocessi in Segunda Division. Barça che, a quanto pare, è disposto a pagare la clausola di venti milioni per portare in Catalogna il terzino.