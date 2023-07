Espulsione Juventus, FIGC bruciata: “Ha scherzato con il fuoco”

A ‘Juventibus’ ha parlato direttamente Ravezzani, andiamo a scoprire quello che ha detto a proposito dei bianconeri.

Fabio Ravezzani ha palato in esclusiva a ‘Juventibus’. Si parla del caso dei bianconeri e della penalizzazione inflitta dalla FIGC che, in questa stagione che dovrà iniziare, escluderà i bianconeri dalla Champions League nonostante la qualificazione avvenuta per somma punti.

Secondo Ravezzani la questione è la seguente, andiamo a scoprire cos’ha detto, in dettaglio, proprio ai microfoni di ‘Juventibus’: “Loro hanno giocato col fuoco da questo punto di vista, loro intendo dire la Federcalcio. In Lega sono molto preoccupati per tutto quello che è successo intorno alla squadra bianconera”

E poi, Ravezzani, sempre a ‘Juventibus’ ha continuato il discorso: “In Lega Calcio non c’è un solo presidente che gode nel vedere la Juventus in questa situazione. Tutti sanno benissimo di far parte di un film dove l’attore principale, che piaccia o non piaccia, rimane quello che fa più cassetta (La Juve). Espellere la Juventus da questo film è molto pericolo perché poi la gente non va più al botteghino“.

In sostanza, dunque, la Juventus è comunque regina del campionato volente o nolente. C’è da capire, dunque, come volgerà questa stagione che sta per incominciare. Come sappiamo, la Champions almeno per la stagione 2023-2024 sarà soltanto rimandata. L’obiettivo minimo sarà il campionato e da capire con che rosa. L’arrivo del nuovo direttore Cristiano Giuntoli potrebbe garantire sicuramente qualche upgrade su più settori del campo, attendiamo l’arrivo ufficiale che potrebbe già essere di stamane anche per la gioia dei tifosi che si aspettano qualche colpo da urlo, eventualmente, un top player a centrocampo. Nome caldo sempre quello di Milinkovic-Savic della Lazio, giocatore essenziale in questo senso. Attendiamo, dunque, eventuali verdetti sulla questione centrocampisti.