Calciomercato Juventus, l’annuncio dell’agente: “Vi svelo i suo futuro”

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Juventus, c’è l’annuncio dell’agente: svelato il suo futuro.

Si attende ancora l’ufficialità dell’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il direttore ha già iniziato il suo lavoro in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri ha visitato le strutture della Continassa e pranzato con il responsabile dell’area sportiva Francesco Calvo, che farà da supervisore e controllerà le operazioni di mercato del nuovo dirigente. Intanto, si muove qualcosa sul fronte delle uscite: ecco l’annuncio dell’agente del calciatore bianconero.

Davide Torchia, agente di Rugani, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY. Il procuratore si è soffermato sul futuro del suo assistito, che non rientra più nei progetti tecnici bianconeri. Anche nel corso dell’ultima stagione, l’ex Empoli ha avuto poco spazio ed è stato superato nelle gerarchie anche da Gatti. Ecco perché il club proverà a trovare una soluzione per vendere Rugani in questo calciomercato estivo 2023, ecco le parole del procuratore.

Via dalla Juventus, l’agente chiarisce tutto

L’agente di Rugani, Davide Torchia, ha parlato del futuro del suo assistito in vista della prossima stagione. Ecco la volontà del calciatore.

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Daniele Rugani alla Juventus, ecco le parole dell’agente Torchia. “Allegri stima Rugani, ma nelle partite importanti che ha giocato è sempre stato tra i migliori. Ha giocato poco, ma quando c’è un giocatore non tenuto sempre in considerazione ma affidabile fa comodo. Gli piace stare alla Juventus, lo rispetto per questo. Non si è mai agitato e questo dimostra la sua tenacia. Ho ricevuto interessamenti come ogni anno”. Possibilità di rinnovo di Rugani con la Juventus? “Non abbiamo chiesto nessun rinnovo alla Juventus perché è cambiato il trend. Adesso accade spesso che i grandi giocatori vadano a scadenza, come accaduto a Dybala. Perché non dovrebbe accadere a noi? Ci sono tanti giocatori a scadenza e quindi si abbassano i prezzi”.