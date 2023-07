Calciomercato Juventus, folle ritorno: bomba ESPN

Possibile ritorno a sorpresa: trattativa avviata che sblocca il mercato della Juventus. Il punto

In casa Juventus è iniziata l’era Giuntoli che è pronto a prendere le redini del calciomercato e sarà affiancato da Giovanni Manna.

Il nuovo direttore sportivo ha diverse questioni da risolvere prima di concentrarsi totalmente sul mercato in entrata. Servirà fare cassa per la Juventus e l’unico modo per incassare una cifra consistente è quello di cedere i giocatori di rientro dai prestiti, così da sfoltire anche la rosa e il monte ingaggi. Con le cessioni dei vari Zakaria, Arthur e Mckennie si potrà definitivamente sbloccare il mercato in entrata della Juventus che ha intenzione di rinforzare il centrocampo almeno con un altro innesto ma deve ancore tenere conto delle questioni calde che riguardano giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Intanto potrebbe essere arrivata la svolta nel futuro di McKennie, prossimo a lasciare Torino dopo il suo ritorno dal prestito in Inghilterra.

Juventus, si scalda la pista per McKennie: trattativa col Borussia Dortmund

Come riverto a ESPN, il centrocampista bianconero Weston McKennie potrebbe tornare in Germania. L’ipotesi Bundesliga sta prendendo piede nelle ultime ore e lo statunitense sarebbe in trattativa con il Borussia Dortmund.

Il centrocampista è rientrato a Torino dopo il prestito in Premier League, al Leeds che si è concluso in maniera negativa con la retrocessione in Championship. McKennie è sotto contratto con la Juventus fino al 2025 ma i bianconeri hanno intenzione di cederlo per fare cassa. Così come per Zakaria e Arhur, anche loro di ritorno dai rispettivi prestiti al Chelsea e al Liverpool. Nelle ultime ore si è riscaldata la pista che porterebbe McKennie al Borussia Dortmund che ha perso Jude Bellingham, trasferitosi al Real Madrid, e ha esigenza di rinforzare il reparto con nuovi profili. In settimana ha chiuso per Felix Nmecha ma adesso vuole anche il classe ’94 americano e potrà contare su un incasso di circa 103 milioni di euro dalla cessione di Bellingham. McKennie ha vissuto tre stagioni in Bundesliga, con la maglia dello Schalke 04. Di conseguenza conosce bene il campionato e questo potrebbe essere un plus nella scelta del Dortmund.