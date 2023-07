La ‘vendetta’ di Allegri: “Vlahovic e Chiesa via dalla Juve”

Il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic continua a calamitare l’attenzione mediatica. L’ultimo annuncio arriva ai microfoni di TV PLAY.

Vlahovic sì, Vlahovic no, Chiesa nì, Chiesa forse. In questo balletto di ‘vorrei ma non posso’ si dipana una parte considerevole delle prossime mosse di mercato della Juventus, che non può non porre l’accento sul futuro di due dei calciatori più forti in rosa.

In attesa dell’ufficialità di Giuntoli che dovrebbe materializzarsi nel corso delle prossime ore, la Juve vivrà una settimana intensa con contatti importanti con diversi club della Premier. L’obiettivo numero uno resta quello di cedere i diversi esuberi in rosa: da Mckennie ad Arthur passando per Zakaria e non solo. Inevitabile, però, che in occasione di questi contatti esplorativi qualche club possa farsi realmente sotto per Vlahovic e Chiesa, che la Juve non considera incedibili. Allo stesso tempo, però, solo una mega offerta potrebbe realmente far saltare il banco, sebbene il rapporto con Allegri non sia dei più prolifici.

Calciomercato Juventus, doppio addio Vlahovic-Chiesa: l’annuncio di Pistocchi

Proprio il tecnico livornese non si strapperebbe i capelli nel caso in cui alla fine Vlahovic e Chiesa dovessero essere ceduti, per usare un eufemismo. A tal proposito Maurizio Pistocchi, intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione in casa Juve:

“Il primo compito di Giuntoli, secondo TuttoSport, sarà ricostruire il rapporto tra Vlahovic e Chiesa ed Allegri perché qualcuno aveva assicurato che Allegri non sarebbe stato l’allenatore della squadra l’anno prossimo. Allegri ha chiesto la cessione di entrambi, non so se sarà ricostruibile il rapporto tra i calciatori ed Allegri. I giocatori strapagati come Vlahovic e Chiesa sono stati boccati dall’allenatore e questo non può succedere”.