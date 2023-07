Calciomercato Juventus, triplo acquisto UFFICIALE: contratti depositati

Un triplo colpo davvero importante per i bianconeri. Ecco chi sono i giovanissimi, prossimi, campioni della Juventus.

Come scrive ‘Mriko Di Natale’ su Twitter, la società bianconera avrebbe depositato i contratti di Enzo Keutgen, Bruno Martinez (2006, difensore), di Idris Sylla Amara (2007, centrocampista) e Marsel Bibishkov (2007, attaccante). Operazioni a titolo definitivo che si aggiungono quindi alla società bianconera.

Tre giovani depositati: Operazione a titolo definitivo

Con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ormai ex dirigente del Napoli, si punta tutto sui giovani come progetto per rilanciare immediatamente il club e provare a vincere anche e soprattutto in Italia. Ma non sono solo giovani, infatti, Giuntoli starebbe sondando l’ipotesi di mettere le mani su Rodri Sanchez, esterno del Betis. Il talentuoso spagnolo è da tempo nel mirino di molte squadre europee, grazie alle sue doti tecniche e al suo impatto in campo. La Juventus, d’altro canto, cerca un profilo esattamente che possa corrispondere alle sue caratteristiche. La trattativa, tuttavia, non è semplice. Il Betis è ben consapevole del potenziale del proprio giocatore e ha fissato una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Una cifra non indifferente, ma considerando il mercato attuale, potrebbe essere una spesa ragionevole per una società come la Juventus, pronta a investire per rinforzare il proprio centrocampo ma soprattutto per una volontà limpida di tornare a vincere. Rodri Sanchez sarebbe una scelta ideale per la Juventus, un giocatore con abilità tattiche e tecniche notevolissime. Dotato di una grande visione di gioco e di una tecnica sopraffina, è in grado di garantire ordine e concretezza in mezzo al campo. Giuntoli, famoso per il suo occhio attento nel reclutamento dei giovani talenti, sembra convinto del potenziale di Rodri Sanchez e la Juventus, con il suo allenatore Massimiliano Allegri, sembra aver sposato questa idea.