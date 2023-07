Il Coni stravolge tutto: vittoria a tavolino annullata, salta la retrocessione

Il Coni avrebbe già stravolto tutto accogliendo direttamente il ricorso: andiamo a scoprire in dettagli cosa succederà.

Come confermano dal portale ‘varesenews.it’, il Coni (Il Collegio di Garanzia) ha accolto il ricorso della società brianzola e disposto l’annullamento del Tribunale Federale della Figc, convalidando il risultato del campo.

“Il Collegio di Garanzia del Coni, appunto – che si è espresso a favore della società brianzola, annullando la decisione del Tribunale Federale e di fatto convalidando il risultato del campo. Ne consegue che, con questa sentenza, il Varese si ritrova in Eccellenza, mentre la Folgore Caratese ritorna in Serie D, così come da risultato del campo”.

Il Coni interviene: Accolto il ricorso

Questo quanto viene riferito proprio dal portale ‘Varesenews’: “La società biancorossa si è detta “sorpresa” della decisione del Coni. Il comunicato pubblicato poco dopo dal club lascia aperta la volontà della società di valutare ulteriori passi per ritornare subito in Serie D. La questione sembra quindi non concludersi con la sentenza del Coni, ma da Varese traspira la forte volontà di non lasciarsi scappare la massima serie dei dilettanti. Vedremo quali saranno le mosse biancorosse nelle prossime ore, anche perché i tempi lunghi della giustizia sportiva hanno ora lasciato poco spazio di manovra a società e dirigenza, considerando anche che il prossimo 10 luglio – meno di una settimana – si apriranno le iscrizioni alla prossima Serie D. Là dove il Varese vorrebbe essere”.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “Cirtá di Varese accetta con sorpresa la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni di ribaltare la decisione della Corte Federale d’Appello e quindi di omologare il risultato della gara Playout Folgore Caratese-Città di Varese terminata sullo 2-0 con la conseguente retrocessione nel campionato di Eccellenza della nostra squadra. La società sta ora valutando gli opportuni passi da fare“.